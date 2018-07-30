美挑戰最長牛市 台股牛起來

美股於1990年代創113個月最長牛市紀錄，道瓊這波從2009年3月起漲，也已進入第112個月多頭，離歷史紀錄僅一步之遙。（路透社）

友善列印
中國時報
／台北報導

美股於1990年代創下歷時113個月最長牛市紀錄，根據摩根資產管理統計，由2009年3月起算，本月是本波多頭第112個月，離歷史紀錄僅一步之遙；在美股帶動下，台股同樣要挑戰最長多頭循環，就看3大利多引擎是否夠力，對抗貿易戰等變數。

台股連續15個月站穩萬點，儘管叩關歷史高點1萬2682點距離尚遠，但也已締造穩居萬點時間的歷史新猷，下一步就是跟隨美股挑戰最長多頭循環。

3利多 撐起大多頭循環

法人歸納，多頭行情想要延續，得靠3架引擎：經濟復甦力道延續、資金尚寬鬆、蘋果新品發表。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰日前訪台時直指，美國經濟增進入高原期，但就像個「健康銀髮族」，GDP年增率介於2～2.5％間，有了美國撐腰，暫不必擔憂經濟成長失速。

瑞銀證券台灣區研究部主管董成康指出，全球資金還在相對寬鬆狀態，但比起過去幾年，受到美國聯準會（Fed）連續性升息影響，略有消退。

許長泰預期，Fed至明年底以前，將會維持季季升息1碼的步調，也就是從現在起至2019年底，還會升息6次。

再者，蘋果即將公布財報，根據摩根士丹利、花旗環球、RBC Capital Markets等外資估計，蘋果上季每股純益約較去年同期成長3成；這也已是市場共識。蘋果新iPhone發表腳步逼近，以及蘋果對未來新機銷售的展望，才是市場期待所在。

貿易戰 超級財報添變數

不過，儘管法人樂觀期待牛市將刷新紀錄，仍不敢對貿易戰、美伊衝突、科技股財報失靈等變數掉以輕心，因為這同時代表經濟基本面、武力戰爭問題、個別公司成長性3大面向，皆面臨考驗。

除了貿易戰消息面變化大，影響程度難以估算外，市場注意力最近被拉到臉書（Facebook）、推特（Twitter）、英特爾（Intel）財報全數欠佳，股價輪番出現大跌，給市場樂觀氣氛潑了一盆冷水，因此，接下來的美股、台股重要上市櫃企業財報數字，對市場氣氛扮演的角色將愈來愈重要。

(中國時報)

產業外勞申請永居 月薪須逾41k 萬一行情 蘋概5G傳產合力助攻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。