美挑戰最長牛市 台股牛起來

2018年07月30日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

美股於1990年代創下歷時113個月最長牛市紀錄，根據摩根資產管理統計，由2009年3月起算，本月是本波多頭第112個月，離歷史紀錄僅一步之遙；在美股帶動下，台股同樣要挑戰最長多頭循環，就看3大利多引擎是否夠力，對抗貿易戰等變數。

台股連續15個月站穩萬點，儘管叩關歷史高點1萬2682點距離尚遠，但也已締造穩居萬點時間的歷史新猷，下一步就是跟隨美股挑戰最長多頭循環。

3利多 撐起大多頭循環

法人歸納，多頭行情想要延續，得靠3架引擎：經濟復甦力道延續、資金尚寬鬆、蘋果新品發表。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰日前訪台時直指，美國經濟增進入高原期，但就像個「健康銀髮族」，GDP年增率介於2～2.5％間，有了美國撐腰，暫不必擔憂經濟成長失速。

瑞銀證券台灣區研究部主管董成康指出，全球資金還在相對寬鬆狀態，但比起過去幾年，受到美國聯準會（Fed）連續性升息影響，略有消退。

許長泰預期，Fed至明年底以前，將會維持季季升息1碼的步調，也就是從現在起至2019年底，還會升息6次。

再者，蘋果即將公布財報，根據摩根士丹利、花旗環球、RBC Capital Markets等外資估計，蘋果上季每股純益約較去年同期成長3成；這也已是市場共識。蘋果新iPhone發表腳步逼近，以及蘋果對未來新機銷售的展望，才是市場期待所在。

貿易戰 超級財報添變數

不過，儘管法人樂觀期待牛市將刷新紀錄，仍不敢對貿易戰、美伊衝突、科技股財報失靈等變數掉以輕心，因為這同時代表經濟基本面、武力戰爭問題、個別公司成長性3大面向，皆面臨考驗。

除了貿易戰消息面變化大，影響程度難以估算外，市場注意力最近被拉到臉書（Facebook）、推特（Twitter）、英特爾（Intel）財報全數欠佳，股價輪番出現大跌，給市場樂觀氣氛潑了一盆冷水，因此，接下來的美股、台股重要上市櫃企業財報數字，對市場氣氛扮演的角色將愈來愈重要。

(中國時報)