萬一行情 蘋概5G傳產合力助攻

2018年07月30日 04:10 中國時報 林燦澤 ／台北報導 ／台北報導

美股強勢，搭配內外資買盤匯集效應，台股再次攻堅萬一行情，周K線連3紅且收高1萬1075點。投資專家看短線台股高檔可望挑戰1萬1270點，第3季高檔上看1萬1300～1萬1400點，並看好蘋果供應鏈、5G、傳產龍頭等題材類股。

台股今年以來3次回測月線後反彈，上周的日K線更連5日收紅，外資期現貨市場都作多，外資上周現貨市場擴大買超到154億餘元，且台指期淨多單部位拉高到5.2萬口，指數連2日站上萬一，收高帶動周K拉出連3紅。

康和證券投資總監廖繼弘表示，技術面大盤在1萬900點至1萬523點間形成一頭肩底型態，指數將挑戰前高1萬1261點以及今年1萬1270高點，考量除息，大盤暫看年線至1萬1300點區間。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股暌違27個交易日後，重新見到1萬1000點，但上周的周量6812億元，呈現量價背離，且與之前1萬1270點及1萬1261點時的周量各7662億元、8482億元相較，有段距離，後市唯量是問，周量最好放大到8000億元以上。

台股目前可望挾3大利多，提升量能，分別是外資本波加碼台積電、大立光及權值股台泥、亞泥、中鋼，再拉高期貨價差；其次，KKR私募基金日前宣布併購榮化，帶動傳產隱形冠軍題材，以及政府推金金併作多等。

陳奕光指出，操作上看好蘋果供應鏈、塑化、5G、金融、生技股等，台股可望震盪走堅，如能拉長到第3季，受蘋果新機效應，將帶動蘋果供應鏈業績成長，指數高檔更可上看1萬1350～1萬1400點，惟要注意中美貿易戰8月有美國公聽會，以及外資短線仍可能漲多調節等變數。

(中國時報)