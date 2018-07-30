愛鳳6S Plus 最低價0元帶走

2018年07月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

Phone 6S Plus（32G）開賣資訊

蘋果新款iPhone將於9月登場，國內電信業者賣力幫蘋果清庫存，後天同步開賣2018限量版iPhone 6S Plus(32G)，999元綁約30個月，最低價0元帶走。6S雖然是2年前的舊機，但降價後性價比高，將是吸引安卓陣營用戶跳槽的祕密武器，可望上演銷售熱潮！

力拚9月新機首輪開賣，也盼能拿下更多新款iPhone現貨，消耗前兩代iPhone庫存成為重要任務，尤其台灣大哥大去年開始帶頭銷售2017年限量版iPhone 6，意外開出紅盤，這引起蘋果執行長庫克側目，公開稱讚表揚。

通信行業者說，別以為2年前的舊款iPhone沒人要，「事實上賣到翻」，主要是iPhone向來被視為高價商品，讓不少有預算壓力的準果粉卻步，如今便宜出清，雖不是最新款，但「握在手上哪有差？」當然趨之若鶩。

看準台灣人不嫌棄舊款，尤其準果粉對於舊款也很埋單，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及台灣之星，這回一口氣向蘋果進了10萬支6S Plus，力拚在年底前完售，與當初發售時最大不同，容量從最低16GB提高到32GB。

價格是最大賣點，電信三雄不約而同打出999元綁約30個月，就可以用2990把iPhone 6S Plus（32G）帶走，另再贈送定額通信費，不怕打爆；台灣之星持續扮演價格破壞者，喊出0元帶走，讓這場大戰未演先轟動。

中華電主管表示，相較於去年賣iPhone 6S，有些用戶反應螢幕太小了，今年各家業者幫蘋果賣的是iPhone 6S Plus，屬更符合國人購機喜好的大螢幕，預料買氣會更好。

台灣大指出，根據經驗，主要買家是學生族群及年紀比較大的銀髮族，前者覺得潮，後者認為簡而易用，他們沒有追最新款iPhone的需求，「便宜就好」，預料iPhone 6S Plus將是老驥伏櫪，銷售成績差不到哪去。

相較於競爭對手卯起來賣舊機，亞太電信採取逆向操作，8月起將iPhone 7、iPhone 8及iPhone X綁約價，下調2,000元到4,000元不等，爭取有預算壓力，卻還是想要追新機的忠實果粉，不在這波清庫存中缺席。

(中國時報)