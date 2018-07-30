首批364億 綜所退稅明天入帳

2018年07月30日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

首批綜所稅退稅明（31）日入帳！財政部統計首批退稅以網路報稅等民眾為主，占總退稅比重相當高，共230萬件、364億元，較上年度成長11萬件、30億元，創下歷史新高！採指定存款帳戶辦理轉帳退稅的民眾，明天便可檢查帳戶是否入袋；採退稅憑單方式或未指定存款帳戶的民眾，國稅局將寄發退稅憑單，讓民眾向金融機構辦理提兌。

財政部資料顯示，民眾今年申報2017年綜所稅總件數為630萬件，總金額為1844.68億元，較上年度621萬件、1807.06億元呈微幅增加，但總退稅額高達404.33億元則較上年度的380.76億元成長6.19％；首批退稅364億元，更較上一年度的334億元成長7.78％，平均每件退稅金額為1.58萬元，小幅成長575元。

享有退稅小確幸的民眾增加，退稅金額也成長，賦稅署官員指出，除了納稅人增加、網路報稅比率持續攀升等因素外，由於公司為員工先提撥綜所稅的扣繳率，近年來維持10％不變，但2017年的免稅額較前一年度增加，加上課稅級距擴大，以致退稅件數及金額皆呈現成長，預期2018年薪資扣除額、標準扣除額等皆大幅成長下，明年退稅件數與金額更將大幅攀升，未來不排除檢討提高扣繳率。

官員表示，採用網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音確認完成申報民眾，或5月10日前向戶籍所在地稽徵機關，以二維條碼、人工申報或遞送稅額試算書面確認退稅案，可優先列入首批退稅案中。

至於5月10日後申報的人工、二維條碼申報案件及10日以前非向戶籍所在地國稅局申報的二維條碼、人工申報案件，將於10月31日退稅；逾期申報退稅案，與原申報繳稅或不補不退，經國稅局核定要退稅的案件，則要等到明年1月中旬才會退稅。

官員指出，未指定帳戶辦理退稅的民眾，接獲退稅憑單後，金額不滿5000元者，可就近向憑單上指定的銀行兌領現金，其餘須提出票據交換才能領到退稅款。

對於家中有新增撫養親屬，且不想稅金暫放國庫再領回的民眾，官員指出，可先向公司告知有新增撫養親屬等因素，重新計算較符合實際情況的扣繳率，較能免除了先把錢繳給國家，暫放數月才能領回的問題。

(中國時報)