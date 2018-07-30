油氣雙漲 桶裝瓦斯漲40元

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中國時報
／台北報導

國際原油價格飆升，推升國內油、氣價格雙雙調升！受沙烏地阿拉伯油輪暫停行經紅海航道曼德海峽，及美國商用原油庫存下降因素影響，中油、台塑石化宣布今起，國內汽油每公升調漲0.3元，柴油調漲0.4元。依近來油價漲勢推估，8月桶裝瓦斯每公斤將大漲2元，創近10個月來最大漲幅，天然氣每度雖小漲0.39元，但每度價格恐將創下近39個月新高價。

國內油價連2降後，因國際油價走勢帶動，再度反轉向上。中油表示，依浮動油價機制計算，95無鉛原應調至30.4元，因超過30元，再度適用油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，今起各式無鉛汽油及超柴分較上周調漲0.3元、0.4元。 調整後，92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛來到30.3元、98無鉛為32.3元、超柴每公升逼近27元、達26.9元。

國際油價飆漲也衝擊氣價，繼7月份桶裝瓦斯每公斤調漲0.3元後，依氣價公式預估8月份每公斤恐大漲2元，為近10個月來最大漲幅！如此一來，20公斤裝桶裝瓦斯每桶估漲40元，以一般家庭月用2桶計算，將多支出80元，相當一個雞排便當錢；小吃攤以月用15至20桶計算，經營成本將增加600至800元。

8月天然氣價格也將同步走高，以依規範漲幅不能超過3％，每度預估調漲2.99％、0.39元，以家庭月用約30至45度估計，每月用氣費用小增11.7元至17.6元，但每度氣價也將創近39個月新高，以中油直營的竹苗地區家庭用氣為例，每度估計漲至13.59元。

(中國時報)

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