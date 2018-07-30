改善城鄉差距 共創美好生活

2018年07月30日 04:10 中國時報 陳世宗 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會「107年度地方治理論壇」第1場論壇，26日上午登場，國立中興大學國家政策與公共事務研究所教授潘競恒（左起）、台中市議員李中、國立中興大學行銷學系教授曹修源、台中市議員何敏誠、東海大學行政管理暨政策學系教授史美強、台中市議員邱素貞出席與談。（沈揮勝攝）

台中市議會「107年度地方治理論壇」第1場「共創台中市美好生活」會場，吸引大批民眾專注聆聽。（沈揮勝攝）

台中市有山、有海、有城市，同時擁有地理與人文景觀，去年躍升全台第2大城市；為擘畫都市未來發展，台中市議會率六都之先舉辦10場地方治理論壇。第1場以「共創台中市美好生活」為主軸，邀請學者、市議員等集思廣益；從多元面向來構築台中市未來美好的生活藍圖。

台中市議會祕書長張世禎說，中市幅員遼闊，地方事務極為複雜，地方事務成功基礎都立基在議員勤勉問政下；市議員只知勤懇服務不會作秀，透過論壇及媒體報導，讓市民知道台中市議員的水準，是全台灣最高的直轄市議員。

張世禎指出，「地方治理論壇」系列共有10場次，議長林士昌希望論壇舉辦只是一個開始，讓地方公共事務可進行產、官、學理性對話，而非只有惡性鬥爭；台中市議會將為全台灣示範一個拋開藍綠惡鬥，只有理性對話的模範議會。

資料蒐集拚行銷

論壇特邀請清新飯店總經理張偉林專題演講「共好、共享、共榮！台中美好的未來！」他以中部在地企業角度剖析，強調台數科除經營有線電視，還建構生態球場、清新飯店等。雖面對OTT衝擊，因網路品質好、綿密度高，目前涵蓋從桃園到台南。

國立中興大學行銷學系教授曹修源指出，他是台中市新住民，以新住民角度台中又是機械大本營，行銷台中應提升素質及內涵；特別是觀光行銷要先了解觀光客來自那個族群，國外重要觀光都市資料蒐集都下很大功夫。

中興大學國家政策與公共事務研究所副教授潘競恒說，地方治理用城鄉差距概念來看，從鄉鎮往市區跑，年輕人走掉、生產力降低，人錢從鄉鎮流失會造成惡性循環；建設變差、政治力變低、經濟力下降，社會凝聚力越低，光榮感會消失，改善城鄉差距是地方治理重要一環。

重新規畫生活圈

東海大學行政管理暨政策學系教授史美強說，以SWOT分析來看台中市，地理位置適中、有空港及海港，設有中科及工業區、創新能力強等優勢；卻因空汙嚴重、就業機會偏低、城鄉差距大等劣勢。台中是中部第一大城市具磁吸效應，未來可發展成全台或亞洲最宜居的智慧城市。

東南區現任市議員李中、邱素貞、何敏誠等，分別認為地方治理應有再一次的產業振興計畫，縣市合併後應重新思考來規畫台中生活圈；前瞻基礎建設中市爭取到2200億元，應積極將中市建設得更好；城市要進步，包括政黨衝撞、民眾反應等，應要目標明確、因勢利導。

(中國時報)