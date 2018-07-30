打造特色 找出觀光族群

2018年07月30日 04:10 中國時報 林欣儀 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

躍升為全台第2大城的台中市，如何創造美好生活？學界與民代透過地方治理論壇對話，認為在智慧AI時代中，更應善用大數據分析，找出台中的主要觀光族群，並透過創生模式打造城市特色，利用中部磁吸效應的優勢、同時發展外部資源，塑造人民光榮感。

台中的優缺點為何？東海大學行政管理暨政策系教授史美強分析，地理位置適中、交通便捷及人民具創新力等都是台中優勢，缺點則有國際化程度不高、城鄉差距大，尤其，政府重北、重南卻輕中，對台中是大威脅，透過區域聯合治理的方式拉抬中台灣，將是好機會。

「改善城鄉差距是地方治理重要議題！」國家政策與公共事務研究所副教授潘競恒認為，鄉村問題在於人與錢外流，產生惡性循環，藉由「地方創生」能創造新機會，政府與人民合作訂立政策、塑造新特色，可逆轉惡性循環，吸引人回流，帶出經濟力、政治力與社會力。

如何塑造特色，市議員李中指出，合併後的大台中已形成多個生活圈，市府應針對其進行全盤性、系統性的重新規畫，將可帶動整體繁榮。

市議員邱素貞說，數位治理可整合交通、環保與建設，並達到行銷、觀光目的；合併後的台中有高美溼地、梨山山區等資源，期許市府妥善規畫、共創美好生活，提升市民光榮感。

「行銷也需要4.0！」中興大學行銷系教授曹修源指出，台中有山有海有城市，適合發展觀光旅遊，若能藉由大數據分析，精準找出台中的觀光客在哪裡、這些人會透過哪些管道了解台中，即可提高行銷效率、精準打動客戶，建議主事者應加強資訊運用。

發展觀光，市議員何敏誠認為應透過產業帶動。他說，台中早期以建築業為主、未來應發展會展產業，若能常舉辦大型展覽，將帶來各行各業群眾，接著帶動餐廳、觀光產業。

(中國時報)