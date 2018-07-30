老蕭壓軸嗨爆 海祭完美Ending

2018年07月30日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

美眉們抓住最後一天的尾巴，展現火辣身材，讓遊客們大飽眼福。（新北市政府提供）

陽光、沙灘、比基尼！2018貢寮國際海洋音樂祭最後一天，29日舉辦「世界狂想曲」，眾多搖滾樂團輪番上陣獻唱，氣氛High爆全場，其中最受矚目的莫過於巨星蕭敬騰所率領的「獅子合唱團」擔當壓軸卡司。新北市觀旅局統計，海祭3天吸引破55萬人次，為第18屆海祭畫下完美句點。

卡司讚 台式搖滾獨特放閃

「海洋獨立音樂大賞」28日晚間由新北市長朱立倫將獎項頒發給得主MAFANA樂團，29日最終場「世界狂想曲」，更邀集來自愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine等國際知名樂團，以及BOXING、董事長樂團、獅子合唱團等超強卡司精采輪番演出。

其中，董事長樂團以最新專輯《祭》拿下今年金曲最佳樂團獎，一出場就氣勢非凡，經典歌曲〈仙拚仙〉音樂一出，以台灣傳統樂器搭配氣勢磅礡的鼓聲，唱出獨特的台式搖滾。

壓軸登場的則是蕭敬騰所率領的獅子合唱團，老蕭渾厚又具有爆發力的歌聲，從輕柔的抒情搖滾，轉換到節奏明快的Lion，音樂與歌聲交織激盪樂迷的情緒，現場氣氛High到爆表，讓為期3天的海祭盛事完美落幕。

新成就 獨立音樂放眼國際

「透過海祭所帶來的新成就，讓獨立音樂放眼國際！」評審團顧問兼「董事長樂團」的主唱吳永吉說，海祭就像新人聯盟一樣，許多優秀的年輕樂手齊聚一堂，而過去海祭有的，我們將會傳承；沒有的，今年我們透過雙手讓它實現了。

評審團顧問兼伍佰& China Blue樂團團長的朱劍輝則說，海祭沒有改變的，是比賽的原創精神，鼓勵創作；改變的，是參加海祭的人，不論是一直支持獨立樂團，或來海祭才聽到獨立音樂的聽眾，都能期待每年海祭所不一樣的表現。

第18屆「新北市貢寮國際海洋音樂祭」除了增加許多創新元素外，更邀請許多國際樂團交流，讓所有樂迷感受搖滾、多元、藝術等不同面相的原創精神；成功落幕後，所有樂迷也期待明年海祭到來，打造台灣最知名的大型音樂節慶，讓更多優秀的創作音樂人藉由海祭舞台能被更多人聽見與肯定。

(中國時報)