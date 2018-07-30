歡慶原民日 省思族群平等可貴

2018年07月30日 04:10 中國時報 李宜秦／台北報導

8月1日是原住民族日，原民會表示，原住民自1984年開始正名運動，歷經10年努力，終於在1994年成功從「山胞」正名為「原住民」，除象徵族群自尊重建與擺脫殖民統治的堅定意志，更透過「原住民」稱呼彰顯原民本是台灣主人；「正名運動的歷史提醒大眾多元文化與族群平等得來不易，是全民共享的紀念日。」

1984年原住民知識份子成立「原住民權利促進會」，期望透過正名做為自我認同與擺脫汙名的起點，1987年發布「台灣原住民族權利宣言」，宣示原民地位與權利。

1991年國民大會第一次修憲，原住民發動首次抗爭運動未果，但仍不斷努力，直到1994年三讀通過憲法增修條文，明文規定國家應保障原住民族地位，並保障其文化、社福、經濟等權利，條文在8月1日經總統公布實施，將使用40餘年的「山胞」正名為「原住民」，2005年行政院將這天訂為「原住民族日」。

曾參與正名運動的原民會主委夷將Icyang表示自己7歲前都使用母語，但上小學後因當時政策禁用母語，讓他備受打擊、自卑感湧現，發覺「原來原住民是被歧視的族群」，直到正名成功後，終於重建原住民的自我認同與信心。夷將說他將名字改回母語名字後，讓他更感到被尊重、肯定。

夷將說，正名運動除了還給原住民該有的權利，也帶動教育教材變化；從過往的禁說母語，到現在的搶救母語文化，原住民族小孩能以身為原住民為榮，讓台灣社會以更包容態度接受多元文化。

原住民族日不僅是紀念正名運動的歷史，同時提醒社會族群平等的可貴。為慶祝原住民族日，原住民族委員會將舉辦系列活動，包括由布農族藝術家Eval繪製彩繪捷運、南島民族論壇、原住民族國際音樂節。8月2日舉辦的「南島民族論壇」將邀請各國代表一同分享推動原民歷史與轉型正義經驗，全國共20個地方政府也將配合舉辦紀念活動。

(中國時報)