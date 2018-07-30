今年首例 旅客遊宿霧染茲卡

2018年07月30日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

衛福部疾病管制署昨（29）日宣布今年首例境外移入茲卡病毒感染確定病例，個案是家住台灣中部的40多歲本國籍女性，目前已經出院，而個案感染國家菲律賓應有流行及感染風險，建議茲卡病毒旅遊疫情升至第二級警示（Alert）。

個案7月8日至19日前往菲律賓宿霧，她表示，7月11日遭蚊子叮咬，13日陸續出現發燒、頭痛、臉部軀幹紅疹及肌肉痠痛等症狀。個案19日返台後直接就醫，20日住院及通報後經第2次採血檢驗，29日確認感染茲卡病毒。

由於茲卡、登革熱與屈公病的初期症狀有些類似，疾管署副署長莊人祥表示，從病患外觀較難立即確定，主要以實驗室的確認為主，所以民眾就診時說明旅遊史很重要，讓醫師更能精準診斷，而一般送驗血液也會3種病毒一起檢驗。莊人祥表示，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，孕婦與計畫懷孕婦女暫緩前往流行地區；如果需要前往茲卡病毒流行地區，應做好防蚊措施。而且國人離開流行地區後請落實「1+6原則」，亦即暫緩捐血至少1個月，男女無論有無症狀都應採取全程用套的安全性行為與延後懷孕至少6個月，也要落實自主防蚊措施至少3周。

我國從2016年迄今共18例茲卡確定病例（2017年4例、2016年13例）都是境外移入，感染地以東南亞國家居多，分別是泰國與越南各4例、菲律賓與馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國與安哥拉各1例。

(中國時報)