兩岸政治分裂 文化不分你我

2018年07月30日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 策畫、執筆： 謝錦芳 、 李欣恬 攝影： 鄧博仁 ／專訪 策畫、執筆：攝影：

崑曲青春版《牡丹亭》由台灣作家白先勇主持製作，並由江蘇省蘇州昆劇院演出。（新華社）

白先勇小檔案

近來兩岸關係冰冷，但民間文化交流活動仍活躍，作家白先勇接受《中國時報》專訪時表示：「政治常常使人分裂，但文化有一種親和力，使人在一起，不管我在大陸、在台灣、在美國講《紅樓夢》，大家都會被裡頭的文

化吸引，不分你我，這就是文化

的親和力和重要性。」

白先勇畢生推崇華文兩大經典《紅樓夢》、《牡丹亭》，他把《紅樓夢》形容為「天下第一書」，並表示從小學期時開始讀《紅樓夢》，至今仍有新發現，他呼籲這是人人必讀之作，裡頭體現了傳統中國的文化價值，也代表了民族文化的高峰。以下是白先勇接受專訪摘要。

《紅樓夢》是天下第一書

問：您長年往返兩岸推廣中國文學經典，您認為台灣在傳承中華傳統文化上，扮演什麼角色？

答：我一直有個看法，中華傳統文化能夠在台灣再造而生，以台灣本地的開放和自由，加上多接觸國際的條件，可以重新塑造中華文化，就我所做的青春版《牡丹亭》，在世界上打響了名號，是最成功的例子。

《牡丹亭》有台灣的設計人才、燈光、舞台、舞蹈、編劇等，加上大陸的演員，兩岸截長補短，一起打造了一個巨大的文化工程，這樣子說起來，或許像是我誇口了，但是這影響力之大，等於是影響了全中國大陸的學生，讓學生們都想要自己演《牡丹亭》，對於崑曲的想像，也不再只是爺爺奶奶們看的戲曲，而是覺得是年輕人的活動，像是西方人聽古典音樂、看芭蕾舞一樣平常。

文藝復興標竿 消除隔閡

崑曲是很細膩的學問，如果不傳承，真的就會消失了，我在北京大學長年開崑曲課，《牡丹亭》是重點傳承演出劇目，現在我們海選演員，學理工、化工的學生也都來參與甄選，最讓我開心的是，青年學生參與演出時，也演得有模有樣、有聲有色，這是出乎我意料的成果。

問：除了大陸的崑曲熱，去年在台重演的青春版《牡丹亭》，也引發青年學子欣賞的熱潮，您認為這反映了那些時代現象？

答：10幾年前，大陸的學生對自己的文化認同、走向，仍是比較茫然，現在像是找到了自己的美學，屬於中華傳統的民族美學。我認為現代人接觸《紅樓夢》、《牡丹亭》，都像是一種文藝復興的標竿，一個是小說，一個是戲曲，說明兩岸在文化面的一脈相承，消除人和人之間的隔閡，找到心靈層面的契合。

問：如何透過文學、戲劇來拉近兩岸年輕人的距離？

答：北京大學學生計畫要去香港中文大學演出崑曲，屆時香港中大的學生也參加演出。北大學生如果有機會來台灣演出，台灣的學生也可以參加，甚至中港台的學生可以共同演出，那將是意義非凡，希望大家一起來促成。

問：您長年在兩岸三地、美國講解、推崇《紅樓夢》，為什麼您認為《紅樓夢》重要？

答：我在美國大學的課堂上講了多年的《紅樓夢》，一半是華人、一半是美國學生，要讓沒有中文背景的人理解這本經典是很困難的事情，裡面有很多文化隔閡，說也說不清，像是薛寶釵和林黛玉，以親戚的關係來說，哪一個和賈寶玉更近一點呢？林黛玉是姑表、薛寶釵是姨表，這個華人比較容易理解，但是美語以一個「Cousin」說盡了所有的表親關係，對他們而言，要理解這件事情，需要一點功夫，我們輕易就可以想明白了，因此更該讀它。

不讀經典 人生變得淺薄

此外，我認為這本小說是中國史上最偉大的小說，這是毫無疑問的事情，裡面有太多寶藏了，其次是我自己是個寫作、讀文學的人，我看了一輩子的小說，各式各樣的小說，看來看去，還是《紅樓夢》最好看，是天下第一書，也是整個民族文化的高峰，所有的華人文化都在裡面了。

所以我也認為，《紅樓夢》這麼好的小說，一定要有一個最好的版本，這也是我長年在努力的事情。而年輕人一定要讀經典，不讀經典，人生就會變得很淺薄。

(中國時報)