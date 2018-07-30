最大願望 完成父傳記第三部曲

1943年，父親白崇禧（前排右一）難得回桂林家中，與白先勇（前排左一）和其他六個子女拍下這張合照。（時報出版社提供）

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中國時報
／專訪
白先勇（右）1963年赴美留學，在台北松山機場與父親白崇禧留下最後一張合影。

高齡81歲的白先勇下個月將過農曆生日，最大的願望是趕快完成父親系列傳記的第三部曲《悲歡離合40年-白崇禧與蔣介石》。

白先勇經常穿梭兩岸三地，也常搭飛機長途旅行，雖然自嘲體力不如從前，不過，他臉色紅潤，精力充沛，體力完全不輸給年輕人。日前他在台北主持《正本清源說紅樓》記者會時，連續演講一個半小時，中氣十足，絕無冷場。問他平時如何保養身體？他透露，自己練氣功已20多年，每晚睡覺前固定會練氣功與打坐，「讓身體放鬆，會比較好入睡。」他提到，通常晚上寫作，有時候靈感一來，也常寫通宵。

白先勇計畫進行父親白崇禧將軍的系列傳記三部曲，先後出版《父親與民國》、《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》，為父親白崇禧立傳，回溯父親參與北伐、抗日、國共內戰，以及撤退來台時，對二二八事件做了許多療傷的事，如保證學生們安全、既往不咎，也把不少被判死刑的政治犯，改判徒刑，解救許多人。

白先勇目前正在進行父親系列傳記第三部曲，他表示，書名已經想好，為《悲歡離合40年-白崇禧與蔣介石》，希望明年可以完成。

「我想要談他和蔣介石之間的君臣關係，他們兩人關係非常複雜，也非常矛盾。」白先勇表示，他從國史館找到白崇禧和蔣介石兩人在抗戰時的兩封信件原稿，並預備整理出來，和世人分享。

白先勇表示，「從信件中可以讀到兩人曾經有過交心的時刻，隨著外在環境變化而有不同。在那當下那種你仰賴我、我仰賴你的狀態是真的，讀來很動人，他們曾經一起共患難，我想要呈現這段兩人悲歡離合40年間的關係轉變。」

白先勇提及，「當日本人打得厲害時，他們兩人一起團結對外；戰事稍緩和時，情況就不同了。兩人可以共患難，卻難以共安樂。」他表示，兩人之間的恩怨情仇不是大事，但兩人的戰略想法分歧，影響國家的方向，也是值得研究的點。

(中國時報)

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