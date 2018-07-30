《紅樓夢》程乙本 才是正統

白先勇一輩子讀《紅樓夢》，仍永遠都有驚喜。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

《紅樓夢》的最後40回是誰寫的？眾說紛紜，白先勇花了一輩子的功夫，為《紅樓夢》解開身世之謎。

白先勇表示，文學家胡適、張愛玲都相信《紅樓夢》庚辰本版本才是正統紅樓夢，這兩位大家都以為曹雪芹只寫80回，後面40回是由高鶚完成；白先勇認為，這個說法是值得提出討論的，從《紅樓夢》第5回可看見端倪。

「曹雪芹在第5回就寫了賈寶玉作夢，到靈宮翻閱了十二金釵的命運之書，從這個鋪陳可以預見故事結尾裡十二金釵的命運，這是非常縝密的結構設計，如果是不同作者，很難寫得這麼環環相扣。」白先勇表示，過去庚辰本版本出現得較早，又完整，「才會讓很多紅學家斷定這是最靠近曹雪芹的原稿。」

白先勇說，庚辰本版本還有另一錯誤，就是小說裡尤三姊的貞操，「已經要和柳湘蓮成親的尤三姊，在庚辰本版本裡和姊夫有染，變成一個淫婦，這很說不通，如果尤三姊是這種性格，怎麼會為了柳湘蓮發現事實而自盡？在程乙本版本裡，尤三姊極力抵抗姊夫調戲，這比較符合角色設計。」

白先勇認為，從小說書寫的設計來看，《紅樓夢》120回是由曹雪芹本人所完成，他力推「程乙本」版本，而程偉元、高鶚只是把這120回整理出版，並非操刀為曹雪芹完成後面40回。

(中國時報)

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