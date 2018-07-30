兩岸基礎研究 少政治多交流

2018年07月30日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／三亞報導 ／三亞報導

周義明小檔案

來自新竹新埔的大陸中科院深海所深海極端環境模擬實驗室主任周義明29日表示，由於經費不足，台灣基礎研究人員面臨困境，而大陸是全球少數增加基礎研究投入的國家，台灣應該多與大陸進行基礎研究的交流，少點政治意識型態的干擾。

台灣面臨經費不足困境

周義明1969年留美時，台灣到美國念書的人非常多，之後，台灣人留美就逐漸減少，因為台灣生活條件改善，年輕人不願再出國打拚；相反的，有越來越多的大陸人到美國留學，他們展現拚命向上的精神，就跟台灣學生不太一樣，這對台灣來說不是好現象。

周義明指出，以前大陸經濟落後，但改革開放四十年，變化非常大，近幾年他在美國和台灣、大陸之間跑，可以感受到大陸的衝擊力，那種進步的速度實在是驚人。

大陸積極投入進步驚人

他時常在想，台灣為什麼要失去大陸發展的機遇？台灣是否應該改變策略，多與大陸合作？現在大陸的一帶一路政策，對全球的發展是很大的貢獻，兩岸如果能共享發展機會，就應該多共享，不必採取敵對的態度。

周義明指出，台灣目前在基礎研究方面出現困境，經濟情況欠佳，在基礎研究方面，和美國一樣，都是經費不足；相反的，全世界目前肯在基礎研究上投入的國家，只有大陸。

基礎研究傳承體系成形

2013年周義明在深海所建立深海極端環境模擬研究實驗室，透過他所研製的設備材料，在實驗室中就可以探知深海高壓環境下的物理變化，有助加速深海潛水裝備的研製。

周義明上周在三亞開會，不少與會者就是當年到美國地質調查局跟他做研究的學生，這些學生現在都已經回到大陸，在不同崗位上推動大陸基礎研究，現在他在所內的研究助理很多就是他學生的學生。意謂大陸已經建立起基礎研究傳承體系。

(中國時報)