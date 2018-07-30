科研我消彼長 台青要勇於嘗試

2018年07月30日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／三亞報導 ／三亞報導

談及當初進入大陸中科院深海科學與工程研究所工作的經過，周義明指出，當時由於投入國際戰爭太多，1995年後美國的財力吃緊，很多基礎研究都沒法做，周義明回憶，當時他任職的地質調查局，很多同事都被栽員，他曾經回到台灣的中研院、台大找資源，以便延續研究工作，但沒成功。

中科院深海所深海極端環境模擬實驗室主任周義明進一步指出，促成他提前從美國退休到深海所工作的原因，首先是大陸以5年為周期穩步推進重大科研計畫，他感嘆「以前蔣經國主政時，台灣就有這種系列性的科研投入，但現在卻沒了」。

第二是深海所所長丁抗所展現的擔當。周義明回憶，2011年11月他和丁在美國見面，第二年6月由丁主導的蛟龍號就成功深潛7600公尺；由於正值中共十八大之前，沒人願擔負此次試航的政治責任，但丁卻勇敢擔起政治責任，並且成功整合數十個科研部門；丁的擔當讓周決定到深海所效命。

對於台灣青年到大陸從事科研工作，周義明認為，大陸現在推出的惠台31條有種種對台的優惠，對於台灣年輕科學家來說，是很好的機會；台青為什麼不用大陸的資源來增加自己的見識？假如大陸有很好的工作機會，台青為什麼不參與呢？

周義明希望台青不要被意識型態阻擋，要把眼光放遠一點，有機會就要勇於嘗試。

(中國時報)