野火狂燒 加州進入緊急狀態

美國北加州森林祝融肆虐，山林房舍陷入熊熊烈焰中，呈現出駭人的末日景象。在伊格鎮附近，一名消防隊員正努力灌救。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

天乾物燥，美國北加州森林惡火自上周二（24日）起一發不可收拾，至今已造成包括2名消防隊員在內共5人身亡，近20人受傷，另有17人失蹤。這場怪獸級大火周末在一夜之間快速蔓延，肆虐面積一口氣暴增3分之2，幾乎是3個舊金山市。儘管總統川普28日宣布加州進入緊急狀態，但消防部門表示，周末天候高溫乾燥加上強風，恐將助長火勢。

除了北加州這場名為「卡爾大火」的奪命惡火，同在北加州的優勝美地國家公園也爆發規模較小的「弗格森野火」，而在南加州還有日漸擴大、疑似因縱火釀災的「克蘭斯頓野火」來湊熱鬧。三場森林火災同時發生，讓州政府疲於奔命，全州共派出上萬名打火兄弟與祝融搏鬥。川普發布緊急狀態後，聯邦政府即可動用聯邦經費和人力，協助州與地方政府及各部落控制火勢。

疑似因汽車故障而燎原導致一發不可收拾的卡爾大火，摧毀面積在28日一口氣擴大到逾3萬6400公頃，5百餘幢建築物慘遭焚毀，另有5千幢房屋岌岌可危，當局表示，「烈焰從四面八方蔓延開來，強風、逼近攝氏40度的高溫和乾燥枯枝，恐怕將助長火勢。」

加州政府出動3400名消防隊員與17架灑水直升機，但6天來僅有5％火勢受到控制。現場指揮官坦言，四竄的火舌「前所未見」。熊熊烈焰把天空染成一片暗紅，加上冒著黑煙的焦黑房舍與乾枯林木，令人怵目驚心。美媒形容，此情此景「猶如末日降臨」。在夏斯塔郡，火舌被強風捲起後，甚至形成奇特的「火龍捲」，不但把樹木連根拔起，車輛也遭捲起翻滾。

政府28日也證實，在雷丁市郊區一處被燒毀的民宅內，找到與親友失聯多日的兩名幼童及其曾祖母遺體，加上先前殉職的2名消防人員，卡爾大火已釀成5人死亡。

(中國時報)

巴國政權更迭 陸巴關係更穩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。