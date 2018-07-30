巴國政權更迭 陸巴關係更穩

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中國時報
／綜合報導

可望出任巴基斯坦新總理的伊姆蘭汗所屬「正義運動黨」（PTI），27日在官方推特帳號用中文發布以「中國巴基斯坦加油」為主題標籤的推文，表示希望「一帶一路」的旗艦項目「中巴經濟走廊」專案取得成功，並且期望派遣團隊赴大陸，學習扶貧與反腐經驗。

PTI推特全文稱：「我們的目標是加強和改善與中國的關係，我們希望CPEC（中巴經濟走廊）項目能取得成功，並且希望派遣團隊至中國學習扶貧工作，透過學習，能瞭解如何扶助國內那些最為貧困的底層人口。我們可以向中國學習的第二件事是如何打擊貪腐、杜絕腐敗。＃中國巴基斯坦加油！」

大陸駐巴基斯坦大使館官方推特除轉發正義運動黨該推文，並用烏爾都語（巴基斯坦國語）寫道：「中巴友誼萬歲！」

中國社會科學院西亞與非洲研究所副研究員劉乃亞指出，陸巴關係未來發展應不會因巴方政權更迭而發生重大改變。相反，力主發展大國關係的伊姆蘭汗可能會更加重視發展對陸關係。有輿論認為伊姆蘭汗或許具有較強的親西方情結，但大陸長期在經濟等領域上支持巴國，大陸已是巴國可靠的親密盟友，這一點不會輕易改變。

劉乃亞認為，在剛舉行的金磚峰會上，由於得到大陸等國家支持，巴基斯坦作為新的金磚成員國，與印度同時出席峰會，這不僅有助於緩和印巴緊張關係，且對加強巴國與印度等金磚國家展開經濟合作，提供難得的機遇。

伊姆蘭汗曾表示，將加強與大陸的關係，同時尋求與美國的互惠關係，建立公正的福利國家，就像先知穆罕默德所做的那樣。

(中國時報)

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