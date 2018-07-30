印尼龍目島強震 至少14死

印尼知名度假勝地龍目島29日發生芮氏規模6.4強震，造成至少14人死亡，逾千棟房屋受損。圖為一名男子站在一堆斷垣殘壁前，滿臉無奈。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

印尼知名度假勝地龍目島（Lombok）29日發生芮氏規模6.4強震，造成至少14人喪生、162人受傷、1000餘棟房屋受損，臨近的峇里島也清楚感受到強震威力。當局已發出旅遊黃色警示，提醒遊客注意安全，駐泗水台北經貿辦事處則表示，並未接獲台灣民眾在地震中傷亡的報告。

美國地質調查所（USGS）指出，地震發生在當地時間上午6時47分，震央在龍目島主要城市馬打蘭（Mataram）東北方50公里，震源深度僅7.4公里，屬於淺層地震，並未引發海嘯。

英國《每日星報》報導，主震過後約30分鐘，龍目島以西約40公里的峇里島又發生規模5.5餘震，嚇壞當地遊客，目前未傳出人員傷亡。國家災害應變總署指，主震發生後，又出現逾100次餘震，規模最大達5.7。

有現場目擊者指出，地震劇烈搖晃持續20至30秒之久。臨近震央的北龍目居民朱基夫里心有餘悸地表示：「地震搖晃得很厲害…我跟家人都嚇壞了，慌忙跑到屋外。鄰居也都跑到外面，電力又突然中斷。」

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波在推特上貼出許多張建築物牆壁屋頂坍塌的照片。他指，強震可能影響林賈尼山國家公園（Mount Rinjani National Park）的熱門健行路線，「由於出現山崩跡象，登山步道暫時關閉。」

在龍目島經營度假別墅的台商Vivian Ruff表示，震央位於火山口周圍，目前火山的旅遊行程已暫時關閉。

駐泗水台北經貿辦事處官員指，地震地點離龍目島度假旅遊區還有段距離，加上在龍目島台灣人不多，因此台籍旅客或僑胞傷亡可能性非常低，但仍會持續追蹤。

(中國時報)

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