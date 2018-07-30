討嘸房租怒鎖門 房東吃官司

2018年07月30日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市泰山區陳姓房東，因收不到9000元房租，又懷疑房客侵占萬餘元水電代收費，29日一怒之下，不顧房客女兒還在屋內，竟拿鐵鍊鎖住大門，警消獲報要求房東開門，幸未釀致意外，房東辯稱不知屋內有人，房客女兒也不願提告，但鎖門行為已涉妨害自由公訴罪，近日內將傳喚說明、究辦。

上鐵鍊 涉妨害自由

新北市消防局昨日上午10時許接獲29歲陳姓女子報案，指稱她位於新北市泰山區全興路7巷內的住家大門遭人反鎖，無法出入請求協助，警消到場發現陳女家住二樓，唯一可供出入的一樓大門，遭人用鐵鍊從外反鎖，陳女受困屋內無法進入。

房客好賭 欠租吞錢

鄰居指證，就是住在一樓的46歲陳姓房東鎖門，警消緊急通知陳男處理，陳男趕回開鎖後，辯稱因為住在二樓的陳姓房客積欠1個月房租9000元，還私吞向其他房客代收的上萬元水電費，他屢屢催討都不還，擔心陳姓房客溜回家拿東西後又避不見面，一氣之下才拿鐵鍊鎖大門，並不知道陳姓房客女兒當時人在屋內。

警方初查，陳姓房客靠打零工維生，收入不高卻又沉迷賭博，賺來的錢經常輸光，家中經濟狀況不穩，女兒也無業閒居在家。陳女向警方表示，當時發現門被鎖，曾打電話給父親求救，但無法聯繫上父親，雖然遭鎖但不打算提告。

警方表示，房東私自用鐵鍊鎖住大門，已涉及刑法私行拘禁、剝奪他人行動自由，屬公訴罪嫌，雖然當事人不提告，但警方仍將傳喚房東到案說明，訊後將追究所涉妨害自由罪嫌。

(中國時報)