毒品比黃金貴 新生人口降低

2018年07月30日 04:10 中國時報 林郁平 、 胡欣男 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

警察機關查獲施用毒品初犯人數

編者按：為徹底打擊毒品問題，行政院推動安居專案，警政署針對販毒、幫派涉毒的治安顧慮場所加強臨檢搜索，並從境外到社區鄰里全面掃蕩，我們以系列報導，洞察國內毒品生態，探討當前緝毒成效及策略，看警察如何打贏這場毒品戰爭。

面對新興毒品來勢洶洶，更有向青少年擴散趨勢，行政院以4年400億啟動「新世代反毒策略」，執行1年來，據警政署統計，今年上半年新生人口已較去年下半年減少，顯示此向上溯源、抓藥頭策略已經奏效，也改變國內毒品市場生態，但警方坦言要打贏毒品戰爭，絲毫不能鬆懈。

警政署指出，去年警方破獲5萬8515件毒品案、逮捕嫌犯6萬2644人，查扣9685多公斤的各式毒品，創下歷史新高，展現警察機關強力執法，將隱藏的毒品問題挖掘出來的用心，並搭配安居專案和掃蕩中小藥頭的作法，讓毒販難以生存，間接切斷從未碰觸毒品民眾可能的源頭。

根據衛福部2014年調查發現，國內藥物濫用的整體盛行率為1.29％，12歲以上64歲以下推估有23萬人口曾經使用過非法藥物，刑事局長蔡蒼柏對此表示，因毒品犯罪再犯率高，毒品人口難以如實計算，也因此毒品「新生人口」成為反毒成效觀察的重要指標。

他指出，今年上半年查獲施用第一、二級毒品嫌犯中，首次被查獲者計有2910人，施用第三、四級毒品者， 首次被查獲者2737人，兩者都未達去年半年平均數，明顯降低許多。

蔡蒼柏強調，從統計數據來檢視警察策略，發現他們將社區型中小盤毒販及販毒網列為查緝目標的安居專案，有效減少了供毒管道，也降低民眾接觸毒品機會，更透過數波大型掃黑行動，將黑道毒窟據點及金脈切斷，均發揮震撼效果。

尤其這段時間積極與檢察、海關等司法系統充分合作，除查獲大型毒品走私、製造，也透過羈押手段將大咖毒販收押，讓民眾難以取得毒品，今年4月，檢警在土城偵破史上最大安非他命製毒工廠，檢方日前起訴兩名製毒師，其他毒品案，法官也依法重判，都對毒品生態和新生人口造成相當程度影響。

「吸毒就像吃金子，現在更是比黃金還貴囉！」一名刑事局偵三大隊專責緝毒警官說，最近安非他命黑市價漲了兩倍，K他命更誇張，逐年飆漲，這應該是被查獲的數量愈來愈多，導致貨源減少，大盤交易價格波動幅度變大，下游小藥腳更是趁機拉抬價格，才能獲得生存。

刑事局毒緝中心指出，正因為擔心在暴利引誘下，毒梟將冒更高風險走私或製造毒品，甚至黑吃黑、互相火併，藥腳也可能尋求其他新興毒品。面對國內毒品生態改變，他們除整合毒品情資，也配合反黑科針對地區角頭和幫派密切監控，防止衍生出其他犯罪問題，持續降低毒品人口。

(中國時報)