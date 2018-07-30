毒品比黃金貴 新生人口降低

警政署執行安居專案，查獲大批毒品，也讓毒品新生人口出現下降趨勢。圖為航空警察局日前在遠雄快遞進口專區查獲第三級毒品氯乙基卡西酮279.55公斤，內政部長徐國勇親自前往嘉許，並再次宣誓政府反毒決心。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
警察機關查獲施用毒品初犯人數

編者按：為徹底打擊毒品問題，行政院推動安居專案，警政署針對販毒、幫派涉毒的治安顧慮場所加強臨檢搜索，並從境外到社區鄰里全面掃蕩，我們以系列報導，洞察國內毒品生態，探討當前緝毒成效及策略，看警察如何打贏這場毒品戰爭。

面對新興毒品來勢洶洶，更有向青少年擴散趨勢，行政院以4年400億啟動「新世代反毒策略」，執行1年來，據警政署統計，今年上半年新生人口已較去年下半年減少，顯示此向上溯源、抓藥頭策略已經奏效，也改變國內毒品市場生態，但警方坦言要打贏毒品戰爭，絲毫不能鬆懈。

警政署指出，去年警方破獲5萬8515件毒品案、逮捕嫌犯6萬2644人，查扣9685多公斤的各式毒品，創下歷史新高，展現警察機關強力執法，將隱藏的毒品問題挖掘出來的用心，並搭配安居專案和掃蕩中小藥頭的作法，讓毒販難以生存，間接切斷從未碰觸毒品民眾可能的源頭。

根據衛福部2014年調查發現，國內藥物濫用的整體盛行率為1.29％，12歲以上64歲以下推估有23萬人口曾經使用過非法藥物，刑事局長蔡蒼柏對此表示，因毒品犯罪再犯率高，毒品人口難以如實計算，也因此毒品「新生人口」成為反毒成效觀察的重要指標。

他指出，今年上半年查獲施用第一、二級毒品嫌犯中，首次被查獲者計有2910人，施用第三、四級毒品者， 首次被查獲者2737人，兩者都未達去年半年平均數，明顯降低許多。

蔡蒼柏強調，從統計數據來檢視警察策略，發現他們將社區型中小盤毒販及販毒網列為查緝目標的安居專案，有效減少了供毒管道，也降低民眾接觸毒品機會，更透過數波大型掃黑行動，將黑道毒窟據點及金脈切斷，均發揮震撼效果。

尤其這段時間積極與檢察、海關等司法系統充分合作，除查獲大型毒品走私、製造，也透過羈押手段將大咖毒販收押，讓民眾難以取得毒品，今年4月，檢警在土城偵破史上最大安非他命製毒工廠，檢方日前起訴兩名製毒師，其他毒品案，法官也依法重判，都對毒品生態和新生人口造成相當程度影響。

「吸毒就像吃金子，現在更是比黃金還貴囉！」一名刑事局偵三大隊專責緝毒警官說，最近安非他命黑市價漲了兩倍，K他命更誇張，逐年飆漲，這應該是被查獲的數量愈來愈多，導致貨源減少，大盤交易價格波動幅度變大，下游小藥腳更是趁機拉抬價格，才能獲得生存。

刑事局毒緝中心指出，正因為擔心在暴利引誘下，毒梟將冒更高風險走私或製造毒品，甚至黑吃黑、互相火併，藥腳也可能尋求其他新興毒品。面對國內毒品生態改變，他們除整合毒品情資，也配合反黑科針對地區角頭和幫派密切監控，防止衍生出其他犯罪問題，持續降低毒品人口。

(中國時報)

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