棄海運走空中 攔毒於關口

2018年07月30日 04:10 中國時報 林郁平 、 胡欣男 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

菲律賓總統杜特蒂強力掃毒，2年來不知槍殺多少毒販，連毒販家族議員潛逃來台仍遭我警方逮捕遣返。為與毒梟鬥法，警方無法殺無赦，但透過各種偵查作為揪出毒梟，也發現許多翻新犯罪模式，最可怕的是，毒梟改變製毒配方和純度，讓毒蟲因混用毒品死亡的風險大增。

航警局刑警大隊長林宏昇表示，以往毒品走私大多利用漁船及海運貨櫃，但近來卻出現改用成本較高的空運闖關。航警局在本月20日先破獲1箱以背心名義申報進口的貨物，夾藏19公斤的第三級毒品氯苯基戊酮。

後來又與海關發現2批以環保樹脂及膠水名義申報進口的貨物，夾藏近280公斤的第三級毒品氯乙基卡西酮。他指出，這種新興化學毒品屬於中樞神經系統興奮劑，常混合於毒咖啡包中，濫用可能產生心跳過速，嚴重甚至死亡。

此外，保三總隊在6月間，查獲黃姓夫妻檔等嫌犯，以申報「後送行李」方式自加拿大經韓國入境國內，在行李中夾藏24公斤、市價逾7000萬元的大麻花，初估可製成60萬根大麻菸，這些走私形態改變，都顯示毒梟不斷改變犯罪手法，讓警方在緝毒工作面臨更多挑戰。

一名警官表示，由於製毒原料不易從境外取得，毒販只好賺黑心錢，加料摻雜，所以純度不夠是正常，甚至把市售止痛藥、感冒藥拿來混充，並且簡化毒品製程，最近查獲的一些毒品中，就出現一些特殊的化學成分。

警方也發現，現在毒品交易監聽早就不打行動電話，販毒集團會利用網路遊戲聊天室、即時通訊軟體兜售毒品，警政署為此借鏡中檢「姜太公專案」的經驗，邀請檢察官對員警傳授「攔截偵查」的執行技巧，讓員警都有偵辦網路販毒案件的能力，與歹徒大鬥智。

不過，面對毒梟新型態犯罪手法，刑事局坦言，若一再以傳統辦案程序正義要求，極容易侷限執法者偵辦能力，之前法務部長邱太三曾說檢警偵辦毒品、組織犯罪時，若能即時調閱侵害性較小的通聯紀錄，就不會錯失黃金時機，倘若立委能夠修法支持，對警方可說如虎添翼。（系列三之一）

(中國時報)