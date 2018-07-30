婚宴蟑螂詐欺 母女檔判拘役

去年喧騰一時，假冒新人親屬到婚宴白吃白喝、上台玩遊戲，還跨桌打包菜餚，誇張行徑被封為「婚宴蟑螂」的宋姓、王姓母女檔，甚至多次吃霸王餐賴帳，恐嚇店家，台北地院認定2人白吃白喝共獲利4715元，依詐欺、恐嚇等罪判王拘役80日、宋則判拘役60日，各可易科罰金8萬、6萬，全案可上訴。（取自臉書）

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中國時報
／台北報導

去年喧騰一時，假冒新人親屬到婚宴白吃白喝、上台玩遊戲，還跨桌打包菜餚，誇張行徑被封為「婚宴蟑螂」的宋姓、王姓母女檔，甚至多次吃霸王餐賴帳，恐嚇店家，台北地院認定2人白吃白喝共獲利4715元，依詐欺、恐嚇等罪判王拘役80日、宋則判拘役60日，各可易科罰金8萬、6萬，全案可上訴。

判決指出，55歲宋婦與25歲王姓女兒，去年11月25日晚間，到信義區婚宴會館王姓男子喜宴上冒充新郎小學同學白吃白喝，還瘋狂跨桌打包滿滿2大袋菜餚。王女還參加新人互動遊戲得獎，上台與新人合影，高調行徑引起懷疑。員警到場將她們請出大廳，豈料2人竟自稱是弱勢，「弄我們，沒好下場」。

檢警另查出，王女打電話向湯包店叫外送460元的湯包、排骨酥及蝦餃，事後卻賴帳，而宋婦則是打電話向水餃番茄麵店訂餐，卻佯稱下次去店裡一起付清，事後賴債，詐取餐點255元。另2人到婚宴白吃白喝，以每桌10人份、2萬元計算，宋、王共詐取4000元喜宴服務。

檢方將母女起訴，並具體請求重判宋婦3月、5月徒刑。法院考量2人均認罪，但迄未賠償被害人，依詐欺取財、詐欺得利、恐嚇3罪判處王女拘役80日，另以詐欺取財、詐取得利2罪判宋婦拘役60日，均可易科罰金，並追徵不法所得共4715元。

此外，宋婦今年5月6日到忠孝東路超商，偷吃價值148元的地瓜、柳橙汁、咖啡，被逮還瞎扯丈夫是超商股東「不必付錢」，北院依竊盜罪判處宋婦罰金6000元。目前宋另案在監服刑。

(中國時報)

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