客家鄉鎮市長大PK 戰雲密布

2018年07月30日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

頭份市長參選人黃育烈（左起）、羅雪珠、陳永賢。（陳慶居翻攝）

各縣客家鄉鎮市數

前言：台灣客家族群近450萬人的實力，每到選舉，兵家必爭；今年底九合一戰況空前激烈，客家大縣新竹、苗栗各鄉鎮，客家鄉親聚集的屏東六堆地區8鄉鎮長選舉，不僅連動縣市長選戰勝負，更關乎2020總統大選。

年底選戰，苗栗縣除縣治所在的苗栗市，就屬人口數居全縣之冠的頭份市及南邊的三義、銅鑼兩鄉選情最激烈。頭份、三義均為「三強鼎立」，銅鑼則是現任與前任鄉代會主席對決，各方人馬實力均在伯仲之間，鹿死誰手難以預測。

頭份戰火從縣長延燒市長

現任頭份市長徐定禎即將2任屆滿，已獲民進黨禮讓參選下屆縣長，尋求連任的縣長徐耀昌也是頭份人，縣長選戰成為頭份雙徐之爭，加上頭份市長三雄爭冠，使頭份市選戰從縣長延燒到市長。

下屆頭份市長選舉，國民黨提名曾任1屆代表、2屆頭份鎮長與3屆縣議員的陳永賢出馬，陳長期耕耘地方，民意基礎雄厚，又獲國民黨提名加持，在苗栗向來藍大於綠的基本盤勢下，情勢看好。

三義3位「代表」大火併

但2名對手，無黨籍偏藍的縣議員羅雪珠、無黨籍偏綠的市代黃育烈也非「省油的燈」，羅當過2屆代表與2屆議員，黃也有3屆代表基礎，實力皆不容小覷。

位處南陲的三義鄉，國民黨提名現任代表會主席呂明忠，呂從2任村長做起，接著擔任5屆鄉代表，其中1屆副主席、2屆主席，曾任農會理事長、現為常務監事，與現任鄉長徐文達同為國民黨籍，對呂有加乘效益。

但呂的2名對手都有鄉長選戰經驗，其中無黨籍鄭淑如是前鄉代會主席，也獲民進黨籍苑裡鎮長杜文卿延攬擔任6年鎮公所祕書，另1人則是曾任2屆代表的無黨籍劉騏勝，其妻也曾連任4屆代表，夫妻長年深耕地方，劉更放棄競選連任鄉代表，展現破釜沉舟決心。

銅鑼前後鄉代會主席對決

銅鑼鄉前代表會主席謝昌年曾挑戰已故鄉長謝其全失利，這次捲土重來，對上國民黨提名的現任鄉代會主席李瑞廷。謝昌年的家族多人參政，又有選戰經驗，實力堅強，但李瑞廷出身基層且布局已久，更展現志在必得決心，雙方旗鼓相當，誰能坐上鄉長寶座猶未可知。

(中國時報)