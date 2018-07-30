竹縣新豐鄉8搶1 參選爆炸

2018年07月30日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣13鄉鎮市中除尖石、五峰為原住民鄉外，其餘11個全是客家鄉鎮市，其中，新豐鄉有多達8人表態投入選戰，創紀錄，廝殺更是激烈，光是國民黨就有3人表態，仍待縣黨部協調決定人選。另竹東、關西、寶山、芎林、峨眉、北埔也至少有2人以上相爭。

新豐鄉人口5萬餘人，卻多達8人有意角逐下屆鄉長寶座，尤其現任鄉長徐茂淦涉案收押後一一浮出檯面，光是國民黨即有縣議員羅春蘭、鄉民代表會主席許秋澤、鄉公所祕書徐煒傑表態參選，3人均有一定曝光度及基層實力。泛藍的前議員黃金樓將與民國黨合作參選，無黨籍鄭進宅與無黨籍前鳳坑村長姜政焜也表態參選。

民進黨提名有村長與鄉代資歷的林祺鐵角逐新豐鄉長，但未獲提名的資深村長何寬森早已布局，迄未放棄，縣黨部表示，8月正式登記前「仍有協調空間」。

竹東鎮人口逼近10萬，是新竹縣第2大鄉鎮市，現任鎮長徐兆璋2屆任滿，由同為國民黨籍羅吉祥、吳勝松較勁，2人均有議員背景，也完成登記，呈現同黨對決。芎林鄉長莊雲嬌同樣2屆任滿，現任代表會主席黃正彪、代表楊秋賢表態參選，2人均完成登記，也是國民黨同志對戰。

北埔鄉長姜良明有意挑戰連任，國民黨則有村長莊明增出面挑戰，還有民進黨提名的代表會主席彭國榮參選，戰況同樣激烈。

寶山鄉為國民黨籍現任鄉長邱坤桶，再度對上獲民進黨提名的前鄉長范玉燕，2人將第3度對決，本屆得票數僅差594票，下屆選舉備受矚目。峨眉鄉長江寧增屆滿，國民黨籍現任機要祕書王增忠，與無黨偏綠的現任代表黃森昌對壘，王增忠已向國民黨新竹縣黨部完成登記。人口數第3大的湖口鄉目前僅現任鄉長林志華爭取連任，尚無其他人表態，暫處於同額競選狀態。

(中國時報)