屏東綠兄弟鬩牆 藍幾找嘸人

無黨籍竹田鄉長傅民雄（左）及國民黨籍新埤鄉長林志成（右）均尋求連任。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

如同藍綠政治版圖，全台客家鄉鎮也長期處於「北藍南綠」態勢，屏東六堆地區8個客家鄉，客家人口近21萬，占全縣約1／4，民進黨早已全數完成提名就戰鬥位置，甚至同黨「兄弟鬩牆」；反觀國民黨許多鄉仍找不到適合人選，甚至連黨員也不願以黨的名義出征，呈現兩樣情。

民進黨原在長治鄉提名立委蘇震清41歲助理巫國彰出馬，不料巫6月3日因心肌梗塞病逝，地方一片錯愕。支持者原希望巫的父親、前縣府客家事務處長巫冬發代子參選，不料竟接著在25日猝逝，父子接連過世讓人震驚。

為尊重巫家，民進黨決定不再提名，蘇震清陣營目前找來鄉代表黃志仁出馬，在黨內初選敗給巫的縣議員吳亮慶助理古佳川仍將參選，前公所祕書林潤錠、現任鄉代邱炬峰也傳出有意參選，選情暗潮洶湧。

高樹鄉民進黨提名現任鄉代會副主席楊秀文，但黨內初選失敗前縣議員梁清旺未放棄，親藍的無黨籍前鄉長王樹圍也有意再次角逐。麟洛鄉民進黨提名現任鄉代會主席盧重彰，國民黨正尋求前鄉農會常務監事鍾慶平出馬。

內埔鄉為屏東縣第2大行政區，目前僅民進黨提名的現任鄉代會主席鍾慶鎮出線，國民黨人選迄今未出爐。萬巒鄉民進黨提名泗溝村長林國順，國民黨同樣找不到人選，前鄉代副主席曾培書則有意參選。

現任竹田鄉長傅民雄、佳冬鄉現任鄉長龔日光雖然均為國民黨，但都將以無黨籍身分尋求連任，不願以黨的名義出戰，2人分別面對民進黨提名的吳振中、林震國挑戰。新埤鄉是8個客家鄉中國民黨唯一提名地區，現任鄉長林志成尋求連任，民進黨則提名曾明輝對壘。

(中國時報)

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