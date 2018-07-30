花蓮吉安三強爭霸 台東池上藍綠禮讓

2018年07月30日 04:10 中國時報 許家寧 、范振和、 張祈 、 莊哲權 ／綜合報導 、范振和、／綜合報導

花東地區雖以原住民為主，但平原地帶的花蓮鳳林鎮、吉安鄉、光復鄉與台東縣關山鎮、池上鄉、鹿野鄉，有為數不少的客家族群，其中花蓮吉安客家鄉親人數最多，競爭也最激烈，三強爭霸，未到最後一刻，輸贏難料。

吉安鄉人口8萬多，客家鄉親就占3萬多，客家票扮演舉足輕重角色，現任鄉長黃馨任期屆滿將轉戰議員，國、民兩黨各派出議員游淑貞、鄭乾龍搶攻，游有客籍縣長傅崐萁力挺；鄭則喊出與老村長父親2代在地服務一甲子與扶植客家口號。本屆鄉長之爭小輸黃馨的邱展謙，是老鄉長邱日祥之子，這次捲土重來，黃日前將挑著2籃粽子的扁擔，親手交給邱，邱也公開表示會延續黃的政績，頗有交棒之意，讓吉安鄉選情更形激烈。

鳳林鎮客家人口逾半，爭取連任的鳳林鎮長蕭文龍雖非客籍，但經營地方多年，這次又有客屬會鳳林分會長黃信龍力挺，氣勢相當旺，但正港「客家人」前鎮長林廷光復出，實力不容忽視。光復鄉鄉長謝忠淵屆退後，光豐農會總幹事林清水與本屆鄉長選舉以些微差距落敗的吳明修均有意參選，林深耕農會系統，且拉攏花蓮客屬會光復分會長黃俊傑，吳是阿美族又有原民頭目支持，各有優勢。

台東關山、鹿野、池上3鄉鎮客家族群均約1／3，競選連任的池上鄉長張堯城已獲藍綠禮讓，目前同額競選；尋求連任的關山鎮長戴文達，與同為國民黨籍的吳國堂對決，實力不相上下；鹿野鄉政治生態向來為溪北、溪南對決，溪北的現任鄉長李國強已獲國民黨提名爭取連任，將對上溪南的無黨籍前代表郭清塗，2人旗鼓相當。

(中國時報)