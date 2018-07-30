違建沒人管 北市府遭轟擺爛

韓系服飾品牌6月底撤出前，可明顯看出業者未在中間車道與合法範圍間做實體區隔，仍是當做商場空間使用。（汪志冰議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

位在台北東區的韓系品牌SPAO、MIXXO日前突然宣布撤出，外傳是因租金調漲。不過，北市議員汪志冰踢爆，其實主要原因是館內原應有14個法定停車位，但近200坪卻被業者包覆成商場出租，還占用防火巷，早在2015年就曾遭檢舉開罰，但後續業者僅淨空走道，建管處也未進一步要求改善，即使現在廠商遷走，違規使用問題仍沒解決，「市府根本擺爛！」

原位在忠孝東路4段的微風忠孝館，3年前停業後出租給韓國集團。該館外觀看似方正，內部實為ㄇ字型結構，中間天井原為空地和法定停車場，卻被業者加裝屋頂、封死車道出入口，當做室內商場空間使用。北市建管處3年前認定天井為違建，14格車位屬違規使用，依《建築法》開罰30萬，並要求業者將室內外空間區隔，不得擺設商品，並應恢復汽車坡道。

但汪志冰指出，遭罰之後，業者僅在地面畫上車格，將車道淨空成為寬寬的人行走道，車道出入口卻依舊封死，也沒間隔出室內外空間，還常有貨物堆積在車道上，「100個逛過的人都會說這是商場、不是車道」，甚至防火巷也拆後重建，但建管處3年來竟沒進一步要求改善，讓該案不了了之。

無其他改善 要建管處踹共

她不滿說，業者用消極的改善方式規避法規，不僅消費者不知情，連韓系品牌都覺得不合理，合約未到期就趕緊撤出。問題是，未來新店家進駐仍會面臨相同問題，她要求建管處依法行政，恢復車道使用。

消極避法規 問題仍未解決

建管處發言人洪德豪表示，2015年已要求微風公司在天井和商場間採實體區隔，且車格不能擺設商品，當時列管抽查1年，沒有查獲或接獲舉報違規情事，今會再派員勘查，若有違規情事將開罰並限期改善。不過汪志冰仍諷刺說，目前商家已撤出，業者隨便停幾輛車進去就能應付現勘，重點是車道實體隔間擺明沒做，防火巷問題也沒解決，之前還稱沒查獲違規，等著看建管處如何自圓其說。

(中國時報)

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