學姊高人氣 林智堅也好奇

台北市長柯文哲夫婦29日參觀新竹300博覽會，全程由新竹市長林智堅（右一）親自導覽，柯文哲（中）夫婦對新竹的改變感到驚奇與讚嘆。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

台北市長柯文哲29日率市府1級主管至新竹市與新竹市政府進行城市交流，會後並參訪新竹300博覽會，而隨行的「學姊」換了新髮型馬上讓眼尖的媒體發現追問，連市長林智堅也好奇問「學姊是哪位啊？」柯文哲夫人陳佩琪則表示，學姊的專業形象讓人印象深刻，這才是她的價值所在。

新竹300博覽會在進行為期9天的展期後，於昨天下午4點圓滿閉幕，市長林智堅表示，此次會展吸引超過25萬人次入場，光是上周六1天就有5萬人來訪，破了此次會展單日紀錄，而台北市長柯文哲特別趕在最後1天率市府1級主管來訪，並與新竹市府團隊進行城市交流。

竹市發展快速 柯媽也稱讚

柯文哲隨後也參觀博覽會，全程由林智堅親自導覽，柯文哲表示，父母、親戚及同學都定居在新竹市，對他而言，新竹市是很重要的基地與故鄉，新竹開墾已有300年歷史，雖然是古城，但竹科在此設立大大改變後來發展，也由於市民學歷高，使得城市文化面貌也較不同。

而且新竹市政建設發展非常快速，每次回新竹都覺得變化很快，連媽媽都會跟他說林智堅做得好，很「骨力」，而台北市也是1座古城，這次市政交流特別分享了西區門戶計畫，以及籌辦世大運的經驗。

雙向交流 傳承世大運經驗

近來吸引媒體爭相報導的柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩，昨天也隨行前來，林智堅最後在媒體聯訪結束時，也好奇請教柯文哲「學姊是哪一位啊？」剛好學姊就盤坐在其正前方協助媒體拿麥克風收音。

(中國時報)

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