賴允建設台中 投28億擴機場

行政院長賴清德（前排左三）率部會首長視察台中港，稱讚台中市長林佳龍（左二）是積極有為的市長。（王文吉攝）

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中國時報
／綜合報導

行政院長賴清德29日先到台中視察海、空雙港，承諾中央會全力支持台中國際機場2035年整體規畫，打造台中市成為台灣國際出入重要門戶。中午到南投為民進黨提名參選縣長的洪國浩、草屯鎮長的林永鴻造勢外，還宣布將埔里地理中心碑、鯉魚潭、地母廟、虎頭山納入日月潭國家風景區。

擬2035年 達千萬運量

賴清德率部會首長視察台中國際機場及台中港，了解三井OUTLET工程進度及捷運機廠用地；看到港口出現摩天輪預見台中港的發展潛力，他非常感動。台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣等全程陪同，聽取簡報。

賴清德說，國發會已通過「台中國際機場2035年整體發展計畫」，第一階段預計投入28億元擴建第三航廈等，預計可乘載400萬至500萬人次；如國際航線與兩岸航線年運量超過210萬人次就啟動第二階段，目標在2035年達成1000萬運量。

賴清德指出，台中港為大宗物資進出港口年營運量達1億2000萬公噸；現賦予新任務「能源轉型重要港口」，將規畫天然氣接收站及離岸風電運維碼頭，交通部一定要全力以赴。

台中港2.0 地方合作中央

賴清德說，佳龍市長提出「大台中123」奠基工程，今天再提出「台中港2.0」的1個市鎮生活圈、2個產業帶、3個遊憩區，中央、地方合作讓中部及台灣持續發展成長。

賴清德到南投市配天宮參拜，請神明保佑民進黨提名參選縣長的洪國浩、草屯鎮長的林永鴻都能順利當選。此外，賴清德視察南投縣時，宣布將埔里地理中心碑、鯉魚潭、地母廟、虎頭山納入日月潭國家風景區；日管處將增加預算與人力打造世界級蝴蝶生態廊道。

(中國時報)

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