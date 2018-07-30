蔡輔選雲嘉 調虎離山閃藍軍

2018年07月30日 04:10 中國時報 廖素慧 、 張伊珊 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨輔選列車開跑，身兼民進黨主席的蔡英文總統29日到嘉義、雲林授旗縣市長提名人翁章梁、涂醒哲及李進勇。她表示，年底選舉是「改革與反改革的對決」，台灣不能走回頭路，絕對不能讓國民黨及反改革力量再回來。

吳芳銘回應 選民自有判斷

蔡英文首站到嘉縣，場內「凍蒜」聲不斷，她力挺黨提名縣長參選人翁章梁，並批脫黨參選者破壞團結，場外，則有國民黨嘉縣縣長參選人吳育仁帶領支持者手拉抗議布條。警方為避免引發衝突，以調虎離山之計，讓總統車隊從側門進入，雙方人馬多次激烈推擠。吳育仁見不到蔡英文，率民眾高呼「蔡英文不倒，嘉義經濟不會好」、「蔡英文不倒，農產外銷不會好」，表達對蔡政府失能的不滿。

針對蔡英文批評脫黨破壞團結，日前宣布投入嘉縣長選戰的嘉縣副縣長吳芳銘回應，「水能載舟亦能覆舟」，執政者應反求諸己，相信選民自有判斷。

蔡英文下午到嘉市推舉涂醒哲是會做事、肯做事的市長，民進黨提名7議員、台聯及親綠的無黨籍議員同台喊出「涂醒哲當選、議員拚過半」聲勢，將市長選舉與議會23席次拚過半綁在一起，力圖嘉義市完全執政。

蔡英文致詞提到，國民黨黨產是人民的財產，應交給國家，民進黨執政促進轉型、發展綠能、前瞻基礎建設推動重大建設，此次選舉很艱困，但一定要贏。涂醒哲評估自己選情認為，目前大家說是3強鼎立，但最後不排除藍綠對決，他對國民黨2位女性的事情不予置評，強調拚議會席次過半才是重點。

涂醒哲戰雙姝 綠不敢大意

民進黨祕書長洪耀福質疑外界「嘉義市是艱困選區」之說，他認為，嘉義市目前選情詭譎，選情越到最後瞬息萬變，必須戒慎恐懼，蕭淑麗恐拉到基層的票，民進黨選戰主軸是「證明涂醒哲比前任市長黃敏惠會做事」，涂醒哲必須彰顯對地方建設政績。

蔡英文到雲林推崇李進勇縣長是雲林第一勇，因為鄉親的正義感，選擇正直李進勇，雲林才可以接續蘇治芬縣長成績，沒有走回黑金。

(中國時報)