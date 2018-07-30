老爸低調 東港模範父親從缺

2018年07月30日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「父親是家庭最大支柱」，每年父親節前夕，各鄉鎮市公所紛紛提報模範父親作為表揚，但屏東33鄉鎮中，唯獨東港鎮22里連一個人選都沒有，東港鎮長徐志雄無奈的說，大家真的太客氣了，同時也感嘆：「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個！」

一再催促 無人提報

屏東有縣議員去年曾在議會殿堂公開質詢，同樣是表揚活動，父親節與母親節規模差很大，參與的熱烈程度也不同，認為公部門應該挺身而出，熱烈辦理父親節相關活動，未料今年就發生有鄉鎮在表揚活動缺席的窘境。

徐志雄說，每年父親節及母親節前夕，都會委由各里里長協助提報優秀楷模，有別母親節時的踴躍，今年父親節卻異常冷清，公所同仁為此一一提醒、催促，期限更是一延再延，最後竟無人提報，全鎮表揚活動「意外」停辦1次，近10年罕見。

表揚活動 被迫停辦

東港新勝里長楊瑞吉指出，為提報合適人選，花了不少時間拜訪里民，從推薦名單中一一勸說，有資格的全部婉拒，不是謙虛自己不夠格，就是說景氣不好、擔心獲獎要請客勞民傷財，「紛紛給了軟釘子」。

當然也不是沒人想報，楊瑞吉說得含蓄，總不能隨便推個人，若非真的德高望重，後續恐會被批評得更慘，少見全鎮都遇到相同狀況，經3次延長報名時間後，鎮公所也只能被迫宣布停辦。

屏東縣政府社會處長劉美淑表示，舊時社會賦予父親的形象總是沉默、努力工作、貢獻家庭，嚴父慈母讓孩子對父親也會有點距離，但其實不管家庭中哪個角色，付出心力都是一樣偉大。

(中國時報)