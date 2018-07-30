楊文科辭副縣長 竹縣國民黨不讓了

2018年07月30日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長選情詭譎多變，在林為洲宣布將參選到底、徐欣瑩挾強大實力、蔡英文總統頻頻出沒新竹輔選鄭朝方，讓國民黨情勢更加險峻，正藍軍楊文科不得不提前公布將辭去副縣長一職的消息，全力投入選戰，要為國民黨堅守竹縣藍天。

「跟侯友宜當初請辭的想法一樣。」楊文科表示，副縣長一職是政務官，按理是可以帶職參選，但為了避免被批評行政不中立，也因為國民黨選情艱困，他必須做出請辭決定。雖然不捨，但已獲得縣長邱鏡淳的同意，未來他將勤走基層、拜訪里民村民，聽取大家的聲音、掌握真正脈動，來提出最適合的政見。

立委林為洲因宣布參選到底，已遭新竹縣黨部祭出開除黨籍處分，外傳預計這幾天黨中央將會開考紀會，並在周三的行動中常會決議結果。不過楊文科僅表示8月1日的行動中常會主軸在幫黨內縣長、鄉鎮市長、議員等黨籍參選人造勢，營造團結氣氛。

對於藍營在新竹縣長一役出現分裂，楊文科意有所指表示，「黨內也有人要拚縣長一職，還是要呼籲請他一起來努力、團結，我們不希望看到這樣的結局，對黨是傷害。」

徐欣瑩29日則在新埔義民廟舉辦徐姓各級參選人後援大會，會中她提出恢復老人年金、營養午餐與鄰長津貼等政見，並接受宗長們授旗等的祝福。

(中國時報)