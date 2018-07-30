林佳龍今召開記者會 申復東亞青運

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中國時報
／台中報導

台中市2019東亞青年運動會主辦權，日前遭到東亞奧林匹克委員會(EAOC)取消事件，引發國內外高度關注。台中市政府新聞局長卓冠廷說，市長林佳龍30日將於台大醫院國際會議中心召開國際記者會；正式向EAOC提出申復，並同步向各會員國家地區代表表達嚴正立場。

卓冠廷指出，市長林佳龍除持續呼籲國人凝聚團結共識外，也希望向國際說明此一事件傷害體育發展的嚴重性，希望EAOC儘速恢復台中市主辦權，維護年輕選手的參賽權利。

卓冠廷表示，EAOC於今年7月24日逕行召開臨時會議，決議取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權，傷害全體運動員及台中市政府權益甚鉅。市府有責任保障東亞青年運動會各國家地區選手的參賽權；市長第一時間即要求市府團隊研議申復作業，並同步與中央保持密切聯繫共商對策。

卓冠廷說，依據主辦城市合約書及東亞奧會會章，基於奧林匹克憲章，對於EAOC取消台中市2019第一屆東亞青年運動會，市府提出違反國際奧會精神及規章、市府並未違規、EAOC未提供市府說明機會等主張。

卓冠廷強調，7月30日將會由林佳龍市長以主辦城市首長以及2019東亞青運籌委會主委的身分，正式向EAOC提出申復，並且同步發函給EAOC九個會員國家地區代表；特召開申復繼續主辦2019年東亞青年運動會國際記者會，準備向國際發聲。

(中國時報)

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