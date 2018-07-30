紅葉5老將 聚首話當年

2018年07月30日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

1968年8月25日，台東紅葉少棒以7比0打敗日本關西聯盟少棒隊，開啟我國棒球運動，迄今剛好滿半個世紀，當年15名「小將」多數已凋零，碩果僅存5位老將江紅輝、胡仙洲、邱春光、胡明澄、江元興重提往事，一致的希望是紅葉精神能傳承下去。

傳承50年前紅葉棒球魂，紅葉盃棒球菁英賽正在台東如火如荼開打，開幕當天主辦單位請來當年叱吒風雲的紅葉「小將」重溫舊夢。

三壘手胡明澄仍在環保局服務，他回憶，小時候常頂著烈日不斷投球、擊球，平常赤腳打球輕鬆自在，直到要對日本比賽，卻開始練習穿鞋子，因不習慣常差點絆倒。

開計程車為業、當年的中外野手邱春光是唯一留在紅葉村的球員，雖無法再投身棒球界，仍念念不忘棒球。

捕手江紅輝從事板模工，他說，當時他們克難撿拾小柚子或油桐的果實，甚至小石子當作球來練習，球棒則是上山砍竹子代替，因為地上都是硬石子，滑壘時，雙手都磨擦破皮，還是咬牙苦撐。

已從警界退休的江元興，修剪樹枝時不慎摔落，傷到脊髓，現以輪椅代步，胡仙洲則在彰化打零工，日子過得最清苦，兩人均對當年比賽的盛況記憶猶新，當紅葉少棒隊得分時，現場2、3萬觀眾陷入瘋狂，不時從看台拋錢、手錶等禮物，比賽還因而數度中斷。

台東縣體育發展基金會董事長陳劍賢表示，每年在暑假舉辦的紅葉盃棒球菁英賽，今年已邁入第14屆，要讓紅葉精神持續傳承。

(中國時報)