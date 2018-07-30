金廈通水問題 侯籲兩岸多溝通

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市長侯友宜29日上午參加世界佛教正心會行動佛殿祈福法會，會後被問到蔡政府要求金廈「暫緩通水」一事，侯友宜除了祈求國泰民安、風調雨順外，也呼籲兩岸之間需要好好溝通，也需要彼此的體諒，「不然受害的還是所有老百姓。」

世界佛教正心會金剛上師恆性嘉措仁波且，與弟子及信徒們開著以大型貨櫃車改造成「行動佛殿」，昨天到新北市板樹體育館前，主持第7站祈福法會暨公益慈善義演。

對於對手蘇貞昌批評行程總是跟著他在跑，侯友宜解釋，佛教正心會多年來對新北市的市民，弱勢族群的關懷，還有急難救助的協助，今天藉著他們的邀請，特別來對他們表示感謝。

媒體問及政府希望暫緩「金門通水儀式」，侯也表示，兩岸之間的溝通，必須彼此體諒，「還是要多談話溝通。」

媒體也關切侯最近增加宜蘭、南投等縣市參訪行程。侯友宜說，有共同理念想法的候選人，彼此之間大家團結在一起，互相支持跟幫忙，能夠為我們台灣、為我們新北市，來創造更好的願景，「大家團結在一起，一起打贏這場選戰。」

侯友宜昨下午繼續前往蘆洲區體育會身心障礙委員會主委交接典禮，在新任主委李文基力挺下，現場成立挺侯後援會，這也是民間自主在新北市成立的第23個後援會，顯示侯友宜在新北市人氣高居不下。

(中國時報)

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