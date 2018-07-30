新竹300博覽會 重溫過去感受未來

2018年07月30日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為期9天的新竹300博覽會，開幕以來天天有高潮，每天平均入場人數在2萬人次左右，前天周六，更創下單日5萬人次紀錄，總計9天共湧入超過25萬人次，市長林智堅表示，此次空前成功的博覽會，為全國民眾介紹了新竹300年來的文化與科技底蘊，所有新竹人都功不可沒。

由於此次是新竹市首度以介紹新竹城的發展並結合文化與科技為主體的會展，不僅市長林智堅幾乎天天在現場親帶貴賓導覽，各局處長及科長也化身導覽員，在各展區向民眾開講解說市政建設藍圖並即時釋疑，溝通零距離，有深度也有溫度，大受民眾讚賞。

「新竹300博覽會」此次共規畫了「光輝城市」、「自造城市」、「酷暖城市」、「不老城市」、「超萌城市」、「漫遊城市」等6大展區，呈現新竹多元面貌。另「新竹企業館」結合台積電、新竹物流、台玻等企業做為時代轉變和企業發展展示區，「新竹好物館」邀請超過75家新竹知名店家共同進駐，透過與在地企業和商家合作，讓市民重新認識這座創新科技與文化融合的城市願景。

包括蔡英文總統、行政院長賴清德、台北市長柯文哲及多個縣市首長與企業都到場參觀，創下新竹市另個會展奇蹟與紀錄，賴揆上周六前來參訪時就讚揚表示，新竹300只花了7000多萬元經費，不到台北市花博的百分之一，但創造的效應卻比花博還驚人，林智堅可能沒有仙女棒，但一定有神奇魔力，讓新竹處處有驚喜。

(中國時報)