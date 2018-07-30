2018年07月30日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

中國時報、員林市公所在父親節和員林市改制升格為縣轄巿3週年前夕，訂於8月3日晚間7點在員林演藝廳，共同舉辦「爸爸您辛苦了」公益演唱會，眾星雲集，帶來22首膾炙人口的經典台語老歌；只要憑手機下載《翻爆》APP，就可免費入場。

員林市升格即將3周年，城市越來越進步，員林市人同感驕傲；為歡慶這值得紀念的時刻，員林市公所特別和中國時報合作舉辦公益演唱會，也向全國辛苦的爸爸，傳遞無比的敬意。

員林市長張錦昆說，父親像大山、像大樹，打造庇護家人的港灣；在特別的日子，祝福天下的爸爸，父親節快樂。

這次公益演唱會，邀請多位知名資深歌手參加演出，由逗趣主持天王梅東生擔綱主持；參加演出歌手有大白鯊陳今佩、天天開心司馬玉嬌、喜劇泰斗黃西田、寶島歌王高向鵬、台語天后邱芸子、台語歌王鄭君威、戲說台灣徐紫淇等8位藝人。並邀集彰化縣近1000位父親和眷屬、子女，齊聚感恩父親，一起祝福。

這次活動由中國時報、中天電視、彰化縣志願服務協會、員林市公所共同主辦；協辦單位有太平國際同濟會、員榮醫療體系、員林市民代表會。熱愛音樂的朋友，可憑手機下載《翻爆》APP，即可免費入場參加，詳情：0800-033-088。

(中國時報)