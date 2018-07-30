員林邀千位父親同樂

中國時報、員林市公所訂於8月3日在員林演藝廳舉辦「爸爸您辛苦了」公益演唱會，邀請知名歌手獻唱，為父親節、員林市升格3週年同慶。（中國時報提供）

友善列印
中國時報
／彰化報導

中國時報、員林市公所在父親節和員林市改制升格為縣轄巿3週年前夕，訂於8月3日晚間7點在員林演藝廳，共同舉辦「爸爸您辛苦了」公益演唱會，眾星雲集，帶來22首膾炙人口的經典台語老歌；只要憑手機下載《翻爆》APP，就可免費入場。

員林市升格即將3周年，城市越來越進步，員林市人同感驕傲；為歡慶這值得紀念的時刻，員林市公所特別和中國時報合作舉辦公益演唱會，也向全國辛苦的爸爸，傳遞無比的敬意。

員林市長張錦昆說，父親像大山、像大樹，打造庇護家人的港灣；在特別的日子，祝福天下的爸爸，父親節快樂。

這次公益演唱會，邀請多位知名資深歌手參加演出，由逗趣主持天王梅東生擔綱主持；參加演出歌手有大白鯊陳今佩、天天開心司馬玉嬌、喜劇泰斗黃西田、寶島歌王高向鵬、台語天后邱芸子、台語歌王鄭君威、戲說台灣徐紫淇等8位藝人。並邀集彰化縣近1000位父親和眷屬、子女，齊聚感恩父親，一起祝福。

這次活動由中國時報、中天電視、彰化縣志願服務協會、員林市公所共同主辦；協辦單位有太平國際同濟會、員榮醫療體系、員林市民代表會。熱愛音樂的朋友，可憑手機下載《翻爆》APP，即可免費入場參加，詳情：0800-033-088。

(中國時報)

新竹300博覽會 重溫過去感受未來 一見雙雕 都市裡也能玩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。