桃市祝融連肆虐 與天氣無關

2018年07月30日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市29日接連發生4起火警，火神發威讓警消人員都捏了一把冷汗，所幸失火的2處民宅、1家工廠和1台車輛都無人員傷亡，不少民眾懷疑大火是否和天氣炎熱有關，對此消防局表示2者暫無關聯，應該純屬巧合，反而冬天天乾物燥，民眾使用暖爐電器或是焚燒野草更容易釀成火災。

桃園市龜山區一棟2層樓民宅，29日上午8點31分發生火警，龜山分隊獲報到場後開始滅火，由於屋子是磚造建築，2樓又放置雜物及裝潢物，約有15平方公尺面積被燒毀，所幸並無人員受傷受困。不到半小時，八德區豐德路巷內一棟僅1層樓的矮房，9點多也傳出火警，八德分隊獲報後前往救災，現場並無危險物品，燃燒面積初估超過30平方公尺，損失和起火原因仍待查。

緊接著中午12點10分，國道1號北上45公里處發生火燒車，一輛行駛間的小客車突然因為不明原因，引擎蓋處開始冒煙、隨後起火，駕駛趕緊停靠路邊報警，消防人員抵達時，火勢已蔓延至引擎室及汽車座位，火勢在1點被撲滅，初步估計損失5萬元，沒有人員傷亡。

到了下午近3點，觀音區富源五路上一家3層樓高工廠也傳火警，由於是鐵皮建築，火勢悶燒迅速，，消防人員花了數小時才將火勢撲滅，同樣沒有造成人員傷亡，但1天4起火警也讓消防人員繃緊神經。

(中國時報)