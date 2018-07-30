水湳智慧城 智能停車場8月1日啟用

2018年07月30日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市水湳智慧城的中央停車場，具備車牌辨識、月租車e-tag感應及車位在席偵測、智能尋車系統等多項智慧停車設施，8月1日起正式營運。台中市政府交通局長王義川表示，中央停車場位置鄰近逢甲商圈，交通便利，初期營運將會提供多項停車優惠方案。

交通局表示，因應水湳智慧城及周邊地區停車需求，市府在廣植原生樹種的中央公園下方興建地下3層的立體停車場；面積達1萬4583平方公尺，可停放812輛汽車及522輛機車。停車場利用植生牆規畫，將公園綠意引入地下延伸棲地綠蔭意象，是座「會呼吸的停車場」。

王義川說，該停車場內除設有98席汽車、101席機車充電格位外，並規畫有完善智慧停車設施；像車牌辨識、月租車e-tag感應、多卡通自動收費系統，每一停車格均有車位在席偵測，便利車輛快速進出及依車道燈號迅速尋找到停車位。

王義川指出，水湳智慧城中央停車場小型車停車以每半小時10元計費，機車每次停車收費20元；未來上方中央公園開放後，提供市民休憩活動新景點，市民可多加利用。

市府特別協調委託經營廠商提供月租車輛優惠，將原本1200元停車月費調降至1000元，開幕期間會提供100個名額，凡是1次承租3個月的車主，可以使用5個月優惠，再提供1格機車停車位免費使用。

(中國時報)