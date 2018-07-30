陳其邁、韓國瑜 同場不同框

2018年07月30日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市社福團體慈善聯合會29日在鳳山辦公益活動，現場3000多人吸引選將紛紛趕來拉票，民進黨市長參選人陳其邁、國民黨韓國瑜先後到場，剛好「王不見王」，兩人都表達對社福團體的支持，承諾未來當選會在弱勢關懷上投入更多資源。

陳其邁在上午10點半抵達會場，受到熱烈歡迎，他逐一向每個攤位的民眾握手寒暄，不少人研判這樣下去，應會和表定11點半現身的韓國瑜同場同框，不料兩人時間竟抓得剛剛好，就在陳其邁上車離去不到5分鐘，韓國瑜座車就駛抵現場，同樣展現十足親和力。

陳其邁對現場民眾表示，未來會強化原高雄縣的社會福利及社會照顧工作，不管是人力還是資源，都享有跟高雄市同等水平的照顧和服務，並強調他一定會扮演「社福團體最堅強的靠山」。

韓國瑜開場致詞就先幽自己一默，他說，剛走了一個有頭髮的，現在來了個光頭的，這2人都是要選市長的，而且其中一定會有1人當選，所以大家要對這2人好一點，當下舒緩了現場選戰氛圍。

韓國瑜也強調，未來若擔任市長，一定和慈善機構、弱勢團體走在一起，不會忘記從政初衷。

此外，他29日下午也在國民黨高市黨部外牆掛上第1面競選看板，喊出「打造高雄，全台首富」口號，宣告競選活動加溫。

(中國時報)