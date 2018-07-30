陳學聖固本會報 左擁敬老右抱幼教

2018年07月30日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨籍桃園市長參選人陳學聖，29日參加國民黨部在桃園區舉辦的固本會報，強調上任後2大優先政見，就是將敬老卡點數增加到每年1萬點，且以年度計算不會每月歸零，另外就是由市府來補助私立幼兒園差額，讓公、私立幼兒園家長負擔一樣減輕。

陳學聖表示，鄭文燦執政將滿4年，雖然有些小確幸，但大建設卻是零，鄭文燦以市長的高度，做滿做好了「里長」、「區長」該作的事，但桃園需要的是一位真正的市長。

陳學聖舉例2009年馬英九所提出的振興經濟、擴大內需方案，當時由時任桃園縣長的朱立倫提出，替桃園爭取到展演中心及青埔棒球場，各9億8000萬的興建預算，其中展演中心就是由他負責。

陳學聖表示，他一上任就會完成2項政見，一個是現存的65歲以上敬老卡，目前1個月800點，月底沒使用完不能累積，但他選上後將調升到1年1萬點，且不以月計算，全年可以做，且不限公車，包括台鐵、捷運、高鐵都可以使用，二則是針對幼兒園的部分，要讓公立、私立幼兒園家長負擔一樣，「差額政府來補助」，讓家長沒有重擔。

陳學聖強調，這一次的選舉，很多人稱讚鄭文燦做得很好，但大家想想看，鄭文燦還沒做過市長之前，在桃園什麼職務都沒有做過，但他卻做過2任市議員、3年文化局長和第一屆桃園市黨部主委：「我準備好了，但要靠大家幫忙當選。」。

(中國時報)