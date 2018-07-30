大埔截水溝工程 動工進度惹議

2018年07月30日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，建構彰化市南外環道路。彰化縣政府訂於31日舉行啟動典禮，卻被質疑預算都還沒編列，不知是個怎麼動工法？縣府指出，採分期分段施工，分期分階段施工中，全長約4.5公里、經費26.8億元，經縣議會同意墊付。

外埔截水溝堤岸道路本是水岸防汛道路，彰化市公所去年6月提升一般市區道路，彰化縣政府向中央爭取經費補助擴寬。

外埔截水溝堤岸道路拓寬，能紓解中山路、中央路和中華西路等雍塞，挑戰性高，得跨越台鐵、國道；彰化縣魏明谷等，去年邀集營建署會勘，認同工程的效益，但坦言困難度不小。

彰縣府和市公所排定31日晚上6點舉辦啟動儀式，卻先引爆質疑？市民代表高龍奎等說，還在評估階段不知道是怎麼個動工法？且台鐵高架化尚未規畫設計，交會點恐怕有衝突。

縣長魏明谷和市長邱建富說，這次工程是縣、市合作，配合彰化市水資源回收中心啟用，2016年5月2日營建署補助4062萬元，優先辦理彰化市水資中心西側第一期拓寬工程，9月中即可通車。

後續工程跨越國道、穿越台鐵，已獲得營建署補助都市計畫區內工程計18.3億元；另8.5億元為都市計畫外道路交通部補助，彰化縣議會同意墊付，目前完成第2期設計和監造發包，將在啟動典禮向鄉親說明。

(中國時報)