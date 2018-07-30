陸船越界捕魚 花招翻新

大陸漁船「粵饒漁37008號」以母船搭配9艘小船單人作業越界澎湖捕魚，海巡隊當場查緝押回。（澎湖海巡隊提供）

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中國時報
／澎湖報導

大陸漁船越界捕魚搞新招，澎湖海巡隊28日馳往澎湖七美西南海域查緝大陸漁船「粵饒漁37008號」越界捕魚，赫見母船搭配9艘小船單人作業掠奪高級魚種，全案漁獲銷毀、人船一併押回重罰。

每年5月至8月是大陸海洋伏季休漁期，東南沿海省分漁船紛紛越界海峽中線入侵澎湖海域捕魚，近期就連大陸鐵殼船也浩浩蕩蕩聚集越界南淺漁場抽採海沙。

28日澎湖海巡隊接獲通報有大陸漁船越界捕魚，立刻派遣澎湖艦趕往查處，果然在七美西南海域16.5浬處發現大陸漁船「粵饒漁37008號」非法捕魚。

現場海巡人員傻眼乍舌，大陸籍「粵」船居然以母船護航搭配9艘小船單人作業方式非法漁撈，專門捕捉澎湖海域高級魚種，這是澎湖海巡隊首次發現的大陸漁船捕魚新花招。

巡防艦當場廣播數次命令「粵」船停下受檢無效，「粵」船置之不理還加速蛇行躲避查察，最後更誇張地捨棄子船人員不顧，試圖斷尾求生自行逃逸。

海巡人員雷厲風行強制逼靠，終於成功登船臨檢，查獲船上60公斤漁獲，於外海全數海拋銷毀，並人船控制一併押返馬公港留置調查，同時依兩岸人民關係條例裁罰及沒入漁具。

澎湖海巡隊表示，正值大陸禁漁期，大陸漁船越界非法作業，將持續掃蕩驅離、嚴懲不貸。

(中國時報)

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