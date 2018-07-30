泰青年壯遊寶島 拍片行銷花蓮

花蓮鯉魚潭紅面鴨家族與水舞劇場，讓泰國青年們留下驚艷回憶。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣政府與駐泰國台北經濟文化辦事處，今年4月啟動「泰國學生青春壯遊台灣」計畫，鼓勵泰國青年來台壯遊，陸續走訪花蓮太魯閣、鯉魚潭等知名景點，再透過泰國大學生將沿路風景拍成短片，PO上網後以年輕人視角分享遊記，達到宣傳花蓮之美的效果。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族表示，今年初因受地震影響，花蓮遊客人數銳減，縣府除開發金門、花蓮直航包機，盼爭取小三通陸客前來，也放眼東南亞旅遊市場，尤其去年泰國訪台旅客近30萬人次，較前年成長近50％，深具開發潛力。

為了讓更多泰國民眾了解花蓮的自然美景、在地文化與好客的友善環境，縣府與我國駐泰辦事處合作邀請泰國青年「逗陣來花蓮」，親身體驗花蓮「夏戀嘉年華」、「聯合豐年節」等夏季大型活動，透過社群媒體分享、行銷，讓更多外國旅客了解花蓮。

泰國青年學生來台15天的壯遊行程，縣府安排走訪縣內特色景點，包括太魯閣、七星潭、鐵道文化園區、鯉魚潭、雲山水、馬太鞍濕地及東大門夜市等，藉由活動競賽，參賽者將拍攝短片、紀錄分享旅遊心得，透過粉絲專頁爭取泰國網友按讚分享。

負責接待的花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，此次來台的泰國學生十分大方，除沉浸在花蓮的美麗景點與風景外，也能融入當地文化，甚至與原住民大跳那魯灣，一同在夜市飆唱〈泰國情哥〉。

(中國時報)

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