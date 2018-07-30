九四友善小鋪 就是推友善農法

友善列印
中國時報
何冠嫻／苗栗報導

致力於推銷在地農產的公館「九四友善小鋪」，幫助了苗栗農民推廣自己栽種的有機農作，並結合環境友善以無塑消費為原則，呼籲顧客自行攜帶環保容器，盼能再度活化在地社區，推廣從生產到消費、產地到餐桌全程友善的文化，做好生態保育。

九四友善小鋪是由梁佩玲帶領5位青年，將公館鄉福基村的古老中藥行，改造成銷售在地有機農產的商店，周末營業。為幫助苗栗的在地小農，並推廣不使用化肥、農藥、除草劑，改以有機物、生物忌避防治方法耕種的友善農法與無塑銷售，打造友善文化，讓土地和農作物不受傷害，還能讓消費者吃得安心。

兼職店長俸云芸表示，與九四友善小鋪合作的農友都需備有機或友善團體的驗證，必須通過店內工作人員的驗證把關，其農產品才能在此販賣。

此外，九四友善小鋪更提倡吃多少買多少的觀念，蔬果、米、香料等皆以零售方式讓消費者適量購買，避免食物浪費而造成生態危機。俸云芸還說明店內所有食材皆無包裝，推行無塑消費，希望消費者都能自行攜帶環保容器盛裝。

俸云芸表示，未來將在九四友善小鋪斜對面的老屋，規畫「植物醫生館」，推廣友善農法，並提供也想以友善方式栽種的農友們資訊，與友善農友們交流，共同營造在地的友善文化。

(中國時報)

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