動不動就犧牲頭家的政府

2018年07月30日 04:10 中國時報 李正修

預定在台中市舉辦的2019東亞青年運動會，受獨派的「2020東京奧運台灣正名公投」拖累，大陸出面施壓使得台中被取消主辦權，而在兩岸互不相讓的角力下，近日陸委會竟要求金門縣政府暫緩舉辦連接廈門與金門的通水儀式。兩岸新一波的齟齬已波及民眾的權益，不論是青年選手的參賽權或是金門民眾的用水權。蔡政府應該慎思，究竟是面子重要，還是應優先考量台灣民眾的利益。

對於陸委會希望「水照通，典禮延後」，以符合「兩岸關係情勢和社會觀感」，金門縣長陳福海則回應，「金門鄉親權益優先，民生基礎建設第一」才應該是最大考量。

蔡政府要求金門居民犧牲自己，委曲求全地配合蔡政府的做法，一如之前因兩岸M503航路的爭議，影響台商返鄉之路，蔡政府還要求台商挺政府；為反擊大陸施壓各國航空公司把台灣改名，官員更鼓勵國人拒搭改名的航空公司；更不要說因為兩岸官方關係陷入僵局，使得觀光業者、農民生計受損，蔡政府卻毫不在意。人民為什麼要選一個事事要「頭家」為「公僕」做出犧牲的政府？如果明知是影響人民權益的錯誤政策，難道人民也必須無條件服從嗎？

陸委會希望金門縣政府「暫緩」舉辦通水典禮，無非是想掩飾兩岸官方溝通管道中斷的窘境，否則自己直接向對口的國台辦提出抗議就好，何必要地方政府自己處理呢？再者，在當前對岸依舊不與我方官員接觸的政策下，倘若金廈通水典禮真的舉行，就算陸委會，甚至是蔡總統或行政院長親自出席，對岸也不會派出任何代表，避免被民進黨操作成「沒有政治前提，兩岸官方亦能對話」的假象，所以對蔡政府來說，沒有通水儀式反而鬆口氣，至於「水照通」只是場面話。

金門長年受缺水之苦，縣政府早想從廈門引水，可惜兩岸政治對抗多年遲遲無法達成，直到馬英九上任後，兩岸才開始討論這項需求。蔡政府今日欲以兩岸政治爭議為名，犧牲金門居民多年的期盼，根本不體恤民情，純粹是政治和意識形態的考量。

東奧正名公投造成的後遺症同樣顯示了蔡政府罔顧人民權益的心態。國際奧會早在5月就發函給中華奧會，提醒該公投活動對我奧會會籍的嚴重影響，然而，蔡政府置之不理，以致台中市主辦權最終被取消。如今蔡政府應懸崖勒馬，出面阻止該公投案連署，否則我國能否順利參加下個月的亞運，誰都無法預料。

蔡總統拒絕延續馬政府以「一中各表」為基礎的「九二共識」，又提不出以《中華民國憲法》為原則的新論述，導致兩岸關係陷入「敵意螺旋」，不只影響我國的對外關係，現在連各領域的民眾都受到衝擊。若蔡總統真以蒼生為念，就不該執意以台獨理念破壞中華民國體制，應盡快回歸憲法對兩岸關係之定位，以免台灣的損失不斷擴大到難以承受的地步。若一再「官逼民反」，年底的選舉，執政黨將會受到民意的反撲。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)