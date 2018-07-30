馬英九和朱立倫的2020關卡

2018年07月30日 04:10 中國時報 羅智強

朱立倫接受媒體專訪，露出了承擔2020的口風，馬英九總統也成立基金會，引發2020想像。根據媒體民調，兩人若參選2020，都能夠勝過蔡英文、賴清德，顯然朱立倫、馬英九就是台灣制衡民進黨的「兩個保險」。但兩個人要能再戰2020，都各有關卡要過。

首先，馬英九成立基金會，未必表示他劍指「2020」。馬英九可以和美國前總統卡特、歐巴馬一樣，為公益獻心服務，未必是為2020鋪路，所以不用把成立馬英九基金會和參選2020年總統進行過早的連結。

但就算馬英九成立基金會是他朝向2020年總統選舉的布局，那又如何？

按《中華民國憲法》，總統得連選連任1次，並不禁止卸任總統隔屆後再度參選，那就表示，就算馬英九最後選擇參選總統，那也是他的公民權利，而最後的裁判是人民。但我認為「馬英九會不會選總統？」這個想像空間存在，仍是好事。

對馬英九來說，他是公認台灣民選總統中最清廉的一位，但被濫訴近200案的他，卻也是公認在台灣被政治追殺最凶的一位。這樣的荒謬顯示他可以溫良恭儉，但面對窮凶惡極的無理清算追殺，馬英九必須保持政治能量，「絕不能讓」！而「想像空間」就是政治能量。

對台灣來說，馬英九的參選可能性至少是民進黨的壓力，特別是民進黨拔管踩大學自治、兩岸對撞衝突的不安時代，台灣需要制衡完全執政卻做不到謙卑的民進黨。當然，從世代傳承的角度來說，也會有人認為該交棒給國民黨的新世代，另外雖然馬英九的人格操守、兩岸外交受到很大肯定，但對於馬8年執政的其他面向，也不是沒有批評之聲，這些都是馬英九若角逐2020大選必然會遇到的質疑。

至於朱立倫，從經歷、年齡到民調，朱立倫沒有不讓自己成為選項的空間。朱立倫是前任黨主席，國民黨唯一直轄市長，不但民調穩定領先，他的接班人侯友宜也是國民黨目前在六都中唯一選情最穩定的候選人。這些都是對朱立倫政績的肯定。

但，朱立倫真要角逐2020，仍有很多的關卡要過，最大的關就是要回應「換柱風波」。

但我倒想用一個小故事，幫朱立倫的「換柱風波」說句話。

2015年，我應邀到哈佛大學訪學1年，有一次到華盛頓DC演講，當時換柱傳言甚囂塵上，媒體問我會換柱嗎？我答，這是政治自殺行為，怎麼可能！這是個假議題。接著我接到國民黨友人的Line，他對我說，別再說不可能，因為，真的會換。

我大驚失色，警告他千萬不要，這對朱立倫傷害極大！先不說程序不正義帶來的傷害，我對他說，大局麋爛，已不可為，朱立倫應持盈保泰，徐圖2020才是正辦。我說，依蔡英文的治國理路，執政必敗，她不一定能連任，朱立倫只要沉潛待機，2020年是一搏的最好時機。我又勸說，一旦換柱，朱立倫上陣，我保證一定慘敗，到時候所有責任都會怪到朱立倫頭上，朱立倫還要不要他的政治前途？

對方無奈地說，你以為朱立倫不知道你說的這些嗎？他是抱著政治自殺的準備跳這火坑的。他告訴我，幾乎所有的黨內要角、黨籍立委都來向朱立倫施壓，要求朱立倫為黨承擔，要朱立倫換柱，他沒有選擇！

我說，那你們好好想想國民黨的文化吧！今天大家逼朱立倫換柱，但到了算帳的時候，我和你保證，沒有人會出來認帳，這帳只有朱立倫一個人要認！我也說了重話，你們是在謀殺一個國民黨未來的明星！而局面也一如我所料，換柱後國民黨仍空前慘敗，而朱立倫成為被眾人推上祭台的最大輸家。所以，「換柱」一事，朱立倫當然有責任，遭人質疑責難也不冤枉，但從另一方面來看，這也顯示朱立倫不是外界說的「精算師」，因為，沒有一個「精算師」會去跳這樣的火坑、揹這樣的黑鍋。

最後，國民黨的支持者應樂見，2020年國民黨出現的選項「愈多愈好」。不管是馬英九或朱立倫，有角逐2020的雄心，都是好事，就如朱立倫說的「陽光愈多愈好」，國民黨現在面對的是創黨以來最黑暗的低潮，不怕陽光多，只怕沒太陽！（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)