2018年07月30日 04:10 中國時報 曾復生

大陸全國台灣研究會常務理事周志懷日前拋出「兩岸10年內簽署和平協議」的主張，並認為如此可解決台灣靠美國的問題，以制度保障維護台海和平與中華民族利益。陸委會則強調，北京當局應先正視中華民國存在，尊重台灣主流民意，並透過溝通對話化解分歧。顯示雙方仍是各說各話，難有交集。

不過，兩岸互動情勢「官冷民熱」，大陸直接面對台灣人民的措施逐漸成熟，已讓台灣政治權力基礎產生質變。近來民調指出，台灣民眾對大陸國家主席習近平的好感度已經超過蔡英文。這種現象凸顯兩岸結構出現質變的新趨勢，將嚴肅考驗兩岸紅、藍、綠政黨與時俱進的競爭力。

民進黨政府有意加入美國的「印太戰略」，擔任牽制中國的馬前卒，認為美國會把台灣視為「準軍事同盟國」，準備挾美、日自重與北京對著幹，完全漠視台灣主流民意對兩岸和平發展的期待。

目前各國對美國總統川普是否能夠維持國際領導能量已信心動搖，多在盤算如何在「中國崛起」的趨勢下，朝「親中」或「平衡策略」路線調整。蔡總統的國安戰略若無法務實面對美、中實力消長的新格局，終將會讓台灣的國際空間越走越窄。

台灣已經有一批批大企業家、中小企業主、民間專業人士前往大陸活動，赴大陸就業、就學、定居的年輕人也越來越多，兩岸的經濟與社會連結日益綿密。民進黨政府若在口頭上強調「善意不變，但絕不在壓力下屈服」，卻在行動上意圖強打「美國牌」，還積極朝北京不能接受的方向移動，遲早會迫使北京當局對台採取強勢的「窮台」措施，讓台灣人民為「務實台獨」的錯誤政策付出代價。

其實台灣最周全的國安戰略，應該是強化兩岸人心支持和平穩定的發展，並呼籲美、中兩國健康競合，做法包括積極營造兩岸和解制度化的基礎；維持台美互惠合作關係；化解「喜樂島聯盟」破壞兩岸和平的圖謀等，讓台灣生存發展空間變大，也讓年輕世代有機會參與中華民族復興機遇。

蔡英文只要以「兩岸同屬中華民族」的態度面對大陸，務實推進兩岸良性互動，並向美國強調，兩岸和平合作對美國發展「印太戰略」有利，就可創造中、美、台寬廣的互惠空間。同時也希望習近平正視中華民國存在的事實，發揮創意為「兩岸一家親」注入新能量，讓台灣人民樂意接受「兩岸和平協議」。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)