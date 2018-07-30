2018年07月30日 04:10 中國時報 邱師儀

大陸因不滿台灣民間進行東京奧運正名公投，施壓東亞奧林匹克委員會提案取消台中在2019年舉辦東亞青年運動會，引起綠藍的究責大戰，這完全是可以預期的老哏發展。

蔡政府上任以來，只要是涉外事務，綠藍反應如出一轍，藍的怪罪綠的兩岸關係處理拙劣才會淪落至此，並常拿馬政府的外交休兵做對比；綠的則反咬藍的從不檢討大陸，反而在檢討民進黨政府，甚至也怪罪被賦予神聖公投權的台灣民間。在東亞青運事件上，勉強可找到藍綠在「話術」上的共同點，就是「政治不應干預體育」，藍綠拚命去政治化，最直白的莫非民進黨立委林俊憲所說「會講政治歸政治就是最會操弄政治的那個」。

的確，在選舉場域，體育活動怎麼可能沒有政治元素在裡面？否則當時世大運怎麼把柯P從谷底拉起，再造人氣？這裡的重點倒不是綠藍怎樣怪罪彼此，然後假掰地強調自己有多麼去政治化，重點反而是在藍綠針對東亞青運事件的話術如何「轉內銷」訴諸選民？這些話術從來也很少對大陸造成會痛會癢的攻擊火力，更不用說在國際上激起什麼漣漪。說民主公投也好，罵民進黨對中政策笨拙也罷，這些說法都很難比起一個摧毀家園的台灣夏季風災更能在CNN上連播個幾天。持平而論，兩岸關係要獲得國際注意，通常不是來自川普出手，不然就是出自大陸武力恫嚇。

目前大家都關注東亞青運事件對於台中市長林佳龍的連任選情是否有幫助？答案恐怕是有限，但也要續看藍綠後續的操作。最近一次的台中市長公開民調是TVBS於7月24日公布的，剛好是東亞青運新聞露出那天，在有投票意願的台中市民中，33%支持民進黨林佳龍，而國民黨盧秀燕的支持度則為39%，兩人差距6個百分點。先不論東亞青運後續的效應，現實就是：林佳龍受到蔡總統執政不力所拖累，民調已與盧拉近到伯仲之間。

但民進黨對民調通常很敏感，只要有多個縣市的民調顯示藍的追上綠的，甚至綠的被遠遠超過，民進黨就會斥為是「假新聞」甚至是「假民調」，民調大幅落後的姚文智即曾在上月高喊讓假民調絕跡。因此，當外界尤其年輕人對於蔡政府的兩岸政策同感不滿時，林佳龍將東亞青運事件連接到團結挺蔡政府，並且一致對外，恐怕也只能號召深綠，強化同溫層效應罷了。

另一方面，林佳龍的羈絆不一定反映出盧秀燕的應對得宜。盧陣營強調東亞青運是胡志強時代努力的成果，一夕之間全被林市長敗光，這種訴諸正藍的說法同樣缺乏外溢效應。別忘了台中還是有一群人不喜歡胡，尤其在原縣區。然而，最近網路上也放出「票投盧秀燕，東亞青照辦」的風向，不管是盧陣營或是親盧策士的操作，都開始有一點過去民進黨投票前夕放話干預視聽的味道。如果發生在11月中旬，對林佳龍的殺傷力肯定有個3、5萬票。

從過去的投票紀錄來看，整體而言，台中是一個藍大於綠的城市，再加以台中民風沒有南二都死忠兼剽悍，又沒有雙北人口的精明，台中人性格溫吞居中，也不好衝突，因此藍綠誰能在選前炒熱選民有感的溫情素材，翻不翻盤也許就在一線間。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)