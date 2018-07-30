台灣世界化 何須去中化

2018年07月30日 04:10 中國時報 吳昆財

2018年之後，台灣的歷史名殿中正紀念堂前途未卜，令有識之士憂心不已，因為在蔡政府和其文化打手的文攻以及獨派青年潑漆毀壞的武嚇之下，這座當代中國人歷史回憶的指標恐怕旦夕間就將灰飛煙滅。

就過往綠營的行徑而論，當它取得政權後，無所不用其極地破壞各項文物與文化，以圖徹底消滅人民所走過的記憶，並不令人意外，對比土耳其聖索菲亞大教堂的命運，令人感嘆。

1453年，當鄂圖曼蘇丹穆罕默德二世以伊斯蘭征服者之姿，進入東羅馬帝國君士坦丁堡，前往名殿聖索菲亞大教堂時，大家以為蘇丹必定會一把火燒了東正教教堂。不過，此時年僅21歲的征服者，卻翻身下馬匍匐在地，將一捧塵土傾撒在自己頭巾上，向真主表示謙卑。之後，他看到了慘遭洗劫的教堂，驚駭莫名，突然間，有個士兵在砸大理石地面，士兵說是「為了信仰」，蘇丹立馬拔劍往士兵砍去。之後，一些躲在教堂的希臘人走出來，跪倒在征服者腳下。

對於歷史名殿，蘇丹選擇盡量保護，在日後城市重建過程中，仍保留東正教教堂，不強迫任何人改宗教，因為蘇丹懷抱著崇高的目標，想建立一個世界性的國家，而不是讓全世界都成為穆斯林。

撫今追昔，蘇丹在占領君士坦丁堡後善待敵國的文物，給了國人幾點沉思：一、雄才大略的穆罕默德二世，就是透過尊重基督教所遺留的文化，進而想要把伊斯蘭世界化。質言之，蔡英文一再誇言要讓世界看見台灣，那麼就必須效法征服者尊重與保存中華文化，以便把台灣世界化。

二、已被後世奉為聖人的蘇丹，其謙卑不僅源自內心，更體現在實際作為上。就是這種態度才能讓被征服者心悅誠服。相較而論，我們這位言必稱謙卑的台灣領導人，能不汗顏嗎？

三、當今台灣社會興起一種聲音，表示希望由大陸共產黨、國民黨和民進黨三方競賽，看誰有能力帶給台灣人民幸福。拜占庭人民最終選擇放棄羅馬教宗，擁抱蘇丹，這絕對是民心向背之所趨，而非信仰或民粹等意識形態所能迷惑的。

總之，不同語言與信仰的蘇丹猶能善待聖堂，和其背後所代表的基督教文化。何況在同文、同種，又具有相同的信仰下，取得執政權的蔡英文，豈能視這中正紀念堂、中華文化如寇讎？

吾人不期待蔡英文效法蘇丹，也來個揮劍砍潑漆者，但卻盼望執政黨能謙卑地撤除封鎖線，好好善待中正紀念堂、故宮、中華文明。（作者為嘉義大學應用歷史系教授）

(中國時報)